«العميد» يكسب «الملك» بـ «رمية أخيرة»



علي معالي (دبي)



فاز النصر على الشارقة بفارق 3 نقاط، في ذهاب نصف نهائي دوري رجال السلة، على صالة نادي النصر في دبي، ليخطو «العميد» خطوة مهمة إلى النهائي، قبل مباراة الإياب التي تقام 2 أبريل المقبل على صالة الشارقة، وإذا نجح «الملك» في الانتصار تقام مباراة فاصلة يوم 9 أبريل على صالة النصر.

جاءت المباراة قمة في الإثارة والمتعة، وكادت أن تصل إلى الشوط الخامس، لأن التعادل 75-75 فرض نفسه قبل النهاية بثانيتين، ونجح مامادو نداي في خطف الفوز بـ«رمية ثلاثية».

تفوق النصر تحت قيادة المدرب المصري حسام الوكيل في في الأرباع الأول والثاني والرابع 26- 22، 21- 13، 26- 20، في حين تفوق «الملك» تحت قيادة المصري المخضرم أحمد عمر في الربع الثالث بفارق كبير 20- 5.

وضح مدى الصراع الكبير بين لاعبي الفريقين على مدار الأرباع الأربعة، ولم يغب أي عنصر مؤثر أو مهم، حيث قاد النصر نجمه الكبير صالح سلطان وبقية عناصر الخبرة والشباب مثل حسن عبدالله، فيصل محمد، راشد سالم، ومامادو نداي، وفي الشارقة جاسم محمد وعمر خالد وراشد ناصر والنجوم الأجانب أصحاب المستويات العالية والمميزة في الفريقين.

وعبر عادل الجسمي مدير النصر عن سعادته بالفوز، وقال: قدمنا مباراة كبيرة، وهناك جولة ثانية غاية في القوة، نظراً لأن المنافس ليس بالسهل، ويطمح إلى الفوز بالدوري وهي نفس طموحات «العميد» أيضاً.

وأضاف: هناك بعض الأخطاء في الفريق، ولم يظهر أكثر من لاعب بالمستوى المتوقع خاصة حسن عبدالله وفيصل محمد، ونحتاج في المباراة المقبلة إلى تهيئة اللاعبين بالشكل المناسب من كافة النواحي حتى ندخل اللقاء بمستوى أفضل ونحقق الطموح في الوجود في المباراة النهائية، في ظل الدعم الكبير من إدارة النادي والتي تقف بقوة خلف الفريق.