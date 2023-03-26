«الأبيض الأولمبي» يواجه «محاربي التايجوك» على لقب «دولية قطر»

معتصم عبدالله (دبي)



ضرب منتخبنا الأولمبي موعداً مع كوريا الجنوبية، مساء الثلاثاء، على لقب «بطولة قطر الودية الدولية للمنتخبات الأولمبية»، والتي تستضيفها العاصمة الدوحة بمشاركة 10 منتخبات.

واحتل «الأبيض الأولمبي» ومنافسه «محاربي التايجوك» المركزين الأول والثاني على التوالي بنهاية الجولة الثانية لمباريات البطولة، بعدما احتفل منتخبنا بفوزه الثاني على التوالي على حساب فيتنام 4-0 على ملعب الأهلي القطري، بعد الأول على قطر «المضيف» 1-0.

ويدين منتخبنا بفوزه الثاني على التوالي لأهداف ياسر حسن في الدقيقة 51 وأحمد محمود في الدقيقة 65، ومحمد يوسف في الدقيقة 83، وعبدالله عبدالعزيز في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، في المقابل تغلب كوريا الجنوبية في الجولة الأولى على عُمان 3-0، ليعود ويحقق الفوز في الجولة الثانية أمام العراق بهدف، بتوقيع يونج جون في الدقيقة 89.

وستكون المباراة المرتقبة لـ«الأبيض الأولمبي» أمام نظيره الكوري الجنوبي، هي المواجهة الودية الثالثة بين المنتخبين، بعدما تبادلا الفوز في رأس الخيمة 2-1 و0-2 في نوفمبر الماضي، ضمن برنامج إعداد منتخبنا الذي خاض 6 تجارب ودية ما بين سبتمبر 2022 و12 يناير الماضي، استهلها بالتعادل في مواجهتين أمام ضيفه عُمان 1-1 و2-2، قبل أن يخوض وديتين أمام ضيفه كوريا الجنوبية ليعود ويلعب مباراتين أمام ضيفه أوزبكستان على ملعب الفجيرة في يناير الماضي، خسر الأولى 0-2، وفاز في الثانية 2-0.

وشمل ترتيب المنتخبات المشاركة في النسخة الحالية لبطولة المنتخبات الأولمبي، الإمارات في الصدارة برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف أمام كوريا الجنوبية «الوصيف»، وحل ثالثاً تايلاند بـ4 نقاط، مقابل 4 نقاط أيضاً للكويت الرابع، والعراق خامساً وله 3 نقاط، أمام عُمان السادس، والسعودية السابع برصيد نقطتين، وفي الثامن والتاسع والعاشر منتخبات قطر وقيرغيزتسان وفيتنام على التوالي.

وتشهد الجولة الأخيرة للبطولة مساء الثلاثاء بجانب قمة «الأبيض الأولمبي» و«محاربي التايجوك»، مباريات تحديد المراكز، والتي تجمع تايلاند والكويت على «المركز الثالث»، العراق وعُمان على «المركز الخامس»، السعودية وقطر على المركز السابع، وقيرغيزتسان وفيتنام على المركز التاسع.

وتعد المشاركة في البطولة محطة مهمة في برنامج إعداد المنتخبات الأولمبية تأهباً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، والتي تنطلق في سبتمبر المقبل والمؤهلة إلى نهائيات 2024 بقطر، والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024.