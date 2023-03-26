البدري يبدأ «مهمة الصفاقسي»

تونس (د ب أ)

أعلن النادي الصفاقسي التونسي السماح بحضور الجماهير في تدريبات الفريق، مساء اليوم الأحد، خلال الظهور الأول للمدرب المصري حسام البدري. وتوصل الصفاقسي لاتفاق رسمي مع البدري للإشراف على تدريب الفريق بعقد يمتد لموسم ونصف الموسم.

وذكرت إدارة النادي أنه تم الاتفاق على مشروع يتولى من خلاله البدري بناء فريق عتيد يكون قادراً على استعادة أمجاد الصفاقسي. وقال حسان شعبان عضو الهيئة التسييرية للصفاقسي: «ندرك أن هذا الهدف يتطلب جهداً كبيراً وعملاً مضنياً لكننا لدينا الثقة في المدرب».

وقال حسام البدري، في مؤتمر صحفي مساء السبت لتقديمه: «الصفاقسي فريق كبير وأريد أن أوجه رسالة إلى جماهيره الكبيرة. ستكون مهمة صعبة لاستعادة الألقاب ولكن أنا قبلت المهمة من أجل مشروع يهدف إلى استعادة الوضع الطبيعي للنادي».

وتابع البدري: «سنحتاج لبعض الوقت وإلى تدعيم الفريق ويجب أن يكون هناك وعي للجماهير لمساندة النادي لنجاح المشروع».

وسيكون التحدي الأول للبدري مع النادي عبر المواجهة في تصفيات كأس الملك سلمان ضد نادي قطر القطري يوم الثالث من أبريل بملعب الطيب المهيري بصفاقس.

ويحتل الصفاقسي المركز السادس في مجموعة التتويج بالدوري المحلي والتي تضم ثمانية فرق، برصيد نقطتين.