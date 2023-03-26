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الرياضي

خربين «المتجدد» يعود مع كوبر

خربين «المتجدد» يعود مع كوبر
26 مارس 2023 14:09

مراد المصري (دبي)
تألق عمر خربين لاعب شباب الأهلي، خلال انتصار منتخب بلاده سوريا على تايلاند 3 - 1، في المباراة الودية التي أقيمت ليلة أمس الأول في دبي، بعدما سجل هدفاً من ركلة جزاء وصنع هدفاً آخر، وظهر مندمجاً مع «نسور قاسيون» تحت قيادة المدرب الجديد الأرجنتيني هيكتور كوبر.
ومرت مسيرة خربين مؤخراً بمراحل صعود وهبوط، قبل أن يثبت أقدامه مع «الفرسان» الذي يتصدر ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بعد مرور 20 جولة، وهو الذي سجل في آخر جولتين على التوالي في الفوز أمام الجزيرة وخورفكان، كما أنه كان يبحث عن الاستقرار في صفوف منتخب بلاده، ويبدو أن خبرة كوبر سيكون لها دور مهم في هذا الجانب، بقدرته على استخراج الأفضل من النجوم دائماً، وهو الذي قاد اللقاء من على المدرجات وليس المنطقة الفنية من أجل الحصول على رؤية أفضل للملعب.
ولعل اللقطة الطريفة بعد نهاية اللقاء جاءت عندما اقتحم أحد المشجعين أرضية الملعب من أجل التقاط صورة تذكارية مع خربين، مما يعكس ربما حالة الرضا على الأداء الذي قدمه خلال اللقاء، بانتظار دخول مرحلة مهمة من الموسم سيكون فيها الحسم حاضراً على الألقاب.

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