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«الأوبية» و«غادة» تتوجان بكأس الوثبة في فرنسا

«الأوبية» و«غادة» تتوجان بكأس الوثبة في فرنسا
26 مارس 2023 12:42

 
مونت دو مارسان (الاتحاد)

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تُوجت المهرة «الأوبية» لمحمد فهد العطية، والمهرة «غادة» للشقب ريسنج، بطلتين لسباقي كأس الوثبة ستاليونز للمهرات في سن أربع سنوات فقط، الذي أقيم بمضمار مونت دو مارسان الفرنسي بمشاركة 23 مهرة، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لدعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا، برعاية النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سموه العالمي للخيول العربية الأصيلة.
وقدمت المهرة «الأوبية» بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودج جاي، عرضاً فاق التوقعات، حيث اكتسحت أقرب منافساتها بفارق 8,5 طول في السباق الأول الذي يحمل اسم كأس الوثبة ستاليونز، بري ماجيك دو بيبول «1» لمسافة 2000 متر، البالغة جائزته 16 ألف يورو.
وسجلت «الأوبية» اللقب في 2:24:40 دقيقة، وحلت في المركز الثاني «أم الهدب» للشيخ أيمان آل ثاني، فيما جاءت في المركز الثالث «شيني دو غزال» لإيريك ديلوفا.
وخطفت المهرة «غادة» للشقب ريسنج، بإشراف توماس فورسي، وقيادة جيروم كابري، السباق الثاني بالمسمى نفسه بالرقم «2» وبمواصفات السباق الأول، وشاركت فيه 11 مهرة.
وتفوقت «غادة» ابنة «ازادي» بفارق 2,5 طول عن «جيزانا» للمالكة والمدربة إليزابيث بيرنارد، ومسجلة زمناً وقدره 2:27:40 دقيقة، فيما جاءت ثالثة «ماي دو سوليل» لجي دي كيبين.
ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.
ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
كأس الوثبة ستاليونز
الخيول
سباقات الخيول
فرنسا
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