أوتيجالييف بطل كأس «الوفاء لزايد»



دبي (الاتحاد)



توّج الكازاخستاني أزمات أوتيجالييف بلقب بطولة «الوفاء لزايد» الرمضانية للشطرنج السريع، والتي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة سنوياً، وجاء تتويج أوتيجالييف بعد تصدره للترتيب العام برصيد 8 نقاط، متساوياً مع الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني آدم توخاييف، ومتفوقاً عليه بكسر التعادل بأفضلية الفوز في المواجهة المباشرة.

شهد مراسم حفل الختام وتتويج الفائزين نجيب محمد صالح نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، وسعيد يوسف شكري الأمين العام، وعثمان موسى عبدالله رئيس الجهاز الفني بالنادي، وجمع غفير من اللاعبين.

وشارك في البطولة 209 لاعبين ولاعبات يمثلون 31 دولة، منهم 21 لاعباً من حملة الألقاب الدولية.

وتصدر أوتيجالييف الترتيب النهائي وله 8 نقاط، بالتساوي مع الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني آدم توخاييف، وجمع 4 لاعبين 7.5 نقطة، وهم الصربي إيجور ميلادينوفيتش، والمصري أحمد عدلي، والكوبي والتر أرينسيبيا، والمولدوفي فيوريل يورداتشيسكو.

وتساوى 6 لاعبين في رصيد 7 نقاط، هم الفلبيني رستم تولينتينو، والتركي ميرت إردوجو، والأوزبكي أليكسي بارسوف، والفلبيني برايل أليرانو، والفلبيني ماركوس مارفين، والأوزبكية شاهنوزا صابيروفا.

وفاز الأستاذ الدولي سعيد إسحاق بجائزة أفضل لاعب مواطن، بعد حصد 6.5 نقطة، وفازت أحلام راشد بلقب أفضل لاعبة «6 نقاط». وفاز إبراهيم سلطان بجائزة أفضل لاعب من نادي دبي للشطرنج والثقافة، فيما نالت بشاير خليل جائزة أفضل لاعبة من النادي.

وهنأ نجيب محمد صالح نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة الفائزين بجوائز البطولة والفئات الخاصة، وأعرب عن سعادته بالمشاركة الكبيرة للاعبين في مستهل الأنشطة الرمضانية لهذا العام، مؤكداً أن مشاركة 209 لاعبين ولاعبات من 31 دولة منهم عدد كبير يشاركون للمرة الأولى في المسابقات، مما يدل على انتشار اللعبة بين مختلف الفئات العمرية.

وتوجه بالشكر لطاقم التحكيم برئاسة الحكم الدولي مهدي عبدالرحيم وفريقه المساعد المتكون من الدولي جمال قاسم، وحكم الاتحاد الدولي ماجد العبدولي وحكم الاتحاد الدولي سلمان الطاهر والحكم المحلي روبيرتو كاراندانج والحكام المساعدين نور البلوشي والمصري سيد العطار، حيث أثنى على الكفاءة التحكيمية للحكام وجدارتهم في إدارة مباريات البطولة.

وينظم نادي دبي للشطرنج والثقافة ضمن برنامجه الرمضاني بطولة الشطرنج الخاطف للفرق 29 و30 مارس، وخصصت لها جوائز بقيمة 9 آلاف درهم، منها جوائز لأفضل فريق من الناشئين دون 16 سنة وأفضل فريق عائلي، ويستقبل النادي طلبات التسجيل والمشاركة عبر موقعه الإلكتروني.