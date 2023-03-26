«دبي لأصحاب الهمم» يدشن المهرجان الرمضاني



دبي (الاتحاد)

يدشن نادي دبي لأصحاب الهمم، الاثنين، «النسخة الجديدة» للمهرجان الرمضاني الذي يتضمن فعاليات رياضية وثقافية ومجتمعية، حيث يشتمل على 45 برنامجاً ثقافياً ومجتمعياً في محاور عدة، منها فقرات تراثية والمجلس الرمضاني ومسابقات وورش متنوعة تخدم كل فئات أصحاب الهمم برعاية بعض المؤسسات الحكومية والخاصة.

وتقام مسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم سنوياً ويشارك في النسخة الحادية عشرة 500 متسابق في مختلف الإعاقات من 62 جهة، وتشهد هذا العام مشاركة خليجية لتنتقل المسابقة من المستوى المحلي إلى الخليجي.

ويتنافس المتسابقون في فئات: حفظ القرآن كاملاً، 20 جزءاً، نصف القرآن، 10 أجزاء، 7 أجزاء، 5 أجزاء، 3 أجزاء، جزأين وجزء، بالإضافة إلى إحدى قصار السور، من أجل تشجيع أصحاب الهمم على الإقبال على كتاب الله حفظاً وفهماً وأداءً وتدبراً، وإذكاء روح المنافسة بين المشاركين لتعلم كتاب الله وتعليمه ونشر الثقافة القرآنية، خصوصاً أن حفظ القرآن يعد نوعاً من النشاط الذهني لأصحاب الهمم، حيث يسهم القرآن الكريم في تحسين النطق وتنمية الإدراك والانتباه، وتحفيز الذاكرة لديهم.

ويشتمل النشاط الرياضي على ألعاب كرة القدم، الكرة الطائرة، الشطرنج، البوتشي، الريشة الطائرة، الرماية، تنس الطاولة، المكفوفين، إضافة إلى الألعاب الترفيهية، فيما يستضيف النادي بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة التي تقام ضمن دورة ند الشبا الرياضية.

وأكد ماجد العصيمي، المدير التنفيذي للنادي، اكتمال الاستعدادات لانطلاقة المهرجان لتحقيق الأهداف التي تقام من أجله، ويشهد فعاليات متنوعة وجائزة القرآن الكريم التي تشهد مشاركة على مستوى الخليج للمرة الأولى وورش عمل وأنشطة تفاعلية مع أصحاب الهمم وأسرهم، إضافة إلى العديد من الأنشطة الرياضية، منها بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، ضمن دورة ند الشبا الرياضية.

وقدم العصيمي الدعوة إلى المؤسسات الحكومية والخاصة وأطياف المجتمع للمشاركة الفاعلة في المهرجان الرمضاني، خصوصاً أنه يشهد مشاركة إيجابية من بعض الجهات الحكومية والخاصة في المجالس الرمضانية المجتمعية.