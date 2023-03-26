الشارقة والجزيرة يتألقان في «أقوياء اليد»



رضا سليم (دبي)



واصل الشارقة صدارته لنهائي دوري أقوياء اليد، بعد الفوز على حساب دبا الحصن 32-23، بصالة «الملك»، وانتهى الشوط الأول لمصلحة الشارقة 17-9، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط من فوزين ونقطتين اعتباريتين.

وتفوق الجزيرة على النصر 26-25 في المباراة التي أقيمت بصالة «فخر أبوظبي»، وانتهى الشوط الأول 13-9 لمصلحة الجزيرة الذي وصل إلى النقطة الرابعة، من فوز وخسارة، فيما واصل النصر النزيف بالخسارة الثانية، ولم يستفد من النقطة الاعتبارية التي حصل عليها في نصف النهائي، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الشارقة، ويرفع رصيده إلى 3 نقاط.