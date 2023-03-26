«ميدان» حديث العالم عن روعة دبي وتفوق اليابان

مراد المصري (دبي)



تصدرت الأحداث التي أقيمت في «ميدان» بكأس دبي العالمي، عناوين وسائل الإعلام حول العالم، إلى جانب التفاعل الكبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكانت البطولة «الشغل الشاغل» للكرة الأرضية من شرقها إلى غربها، مع تركيز على فوز اليابان بالشوط الرئيسي، شوط كأس دبي العالمي، سواءً عبر وسائل الإعلام في بلاد «الساموراي»، أو مختلف الوسائل حول العالم.

واحتفلت وسائل الإعلام اليابانية، بالفوز الذي حققه الجواد «أوشبا تيسيور»، وعنون موقع «كيابانا الياباني»، قائلاً: «على قمة العالم»، مع شرح موسع حول الفوز الذي تحقق بطريقة ديناميكية مميزة، كما وصفته، من خلال الانطلاقة القوية في الأمتار الأخيرة، ليعيد اليابان إلى منصة التتويج للمرة الثانية، والأولى منذ عام 2011.

واستعرض موقع «كيالاب» المتخصص برياضة الخيول، الانتصار الثمين، وعنون: الحلم الذهبي يستمر، مع الإشارة إلى مواصلة تفوق الإنتاج المحلي الياباني في المحافل الخارجية، وتتويج الجهود بالفوز الكبير في دبي.

وركزت وسائل الإعلام اليابانية على رحلة الحصان الفائز، بكونه من إنتاج مدينة كاواساكي اليابانية، التي أصبحت متخصصة في إنتاج الخيول، حتى توجت جهودها بهذا الفوز العالمي.

واستعرض موقع «هورس ريسنج نايشن» الشهير، تفوق اليابان في دبي، بعنوان «أوشبا تيسيور» يُحلق باللقب العالمي، وكيف أن المنافسة في الأمتار الأخيرة انحصرت بين خيول اليابان بالإنتاج المحلي الذي أصبح حديث العالم في السنوات الأخيرة.

وتصدرت أحداث كأس دبي العالمي، موقع إكوس الإيطالي المتخصص في رياضات سباقات الخيول، وقال في تقرير: في ميدان هناك ظاهرة جديدة مع تفوق خيول اليابان على الأرضية العشبية، كان انتصاراً كبيراً، ويفتح الباب أمام حقبة جديدة في سباقات الخيول.

وفيما ركزت مختلف وسائل الإعلام الناطقة باللغات الأخرى على تفوق اليابان في كأس دبي العالمي، والتتويج بالشوط الغالي، فإن الحدث جذب الاهتمام بجوانب أخرى أيضاً، حيث ركزت محطة «سكاي سبورتس» البريطانية الشهيرة، على تفوق «لورد نورث» المملوك لسمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بفوزه بشوط «دبي تيرف» للمرة الثالثة على التوالي، وتحديداً بوساطة الفارس فرانكي ديتوري الذي أسدل الستار على مسيرة تاريخية، حقق خلالها 23 فوزاً في سباقات كأس دبي العالمي، منها 4 مرات بالشوط الرئيسي، والذي يعتبر من أساطير السباقات وله مسيرة حافلة تحديداً مع الخيول الإماراتية.

وتناقلت الجماهير، عبر وسائل التواصل حول العالم، أبرز اللقطات والفيديوهات التي تعكس روعة دبي خلال الحدث، خصوصاً الفعاليات المرافقة والحفل الختامي الأنيق.