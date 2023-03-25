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الرياضي

«ميسي» يستضيف المنتخب الأرجنتيني

«ميسي» يستضيف المنتخب الأرجنتيني
26 مارس 2023 03:30

برلين(د ب أ/ ستاتس بيرفورم)

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كرمت الأرجنتين، نجمها ليونيل ميسي بعد تتويجه بلقب كأس العالم، وذلك بإطلاق اسمه على مركز تدريب المنتخب.
وكان "كازا دي إيزيزا" في بوينس آيرس، مقر تدريبات المنتخب الأرجنتيني، لكنه من الآن وصاعداً سيسمى "ليونيل أندريس ميسي". وأكد شيكي تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، النبأ عبر تغريدة له على موقع "تويتر" قال فيها: "لقد عشنا يوماً تاريخياً في كازا دي إيزيزا، والذي سيعرف منذ ذلك الحين باسم ليونيل أندريس ميسي في موطن اللاعب الأفضل في العالم".
وأضاف: "أود أن أشكر كل المدربين واللاعبين والموظفين في الاتحاد الأرجنتيني الذين كانوا معنا اليوم". وقاد ميسي الأرجنتين للمجد في قطر العام الماضي، بعدما كرر إنجاز الأسطورة الراحل دييجو مارادونا، وفاز بلقب كأس العالم مع الأرجنتين للمرة الثالثة في تاريخها والأولى منذ عام 1986.
وكتب ميسي عبر منصة تبادل الصور "إنستجرام" : "هذا التكريم هو أجمل ما تلقيته على الإطلاق، شرف عظيم شكراً جزيلا لكم". وسجل ميسي هدفه رقم 800 في مسيرته الكروية في مباراة منتخب بلاده مع بنما حين فازت الأرجنتين 2 / صفر يوم الخميس الماضي، وسيكون الهدف المقبل له مع منتخب بلاده هو رقم 100 دولياً".

ميسي
مارادونا
كأس العالم
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