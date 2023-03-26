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الرياضي

«خوسيلو 33» يكسب الرهان بالطلقة الأولى

«خوسيلو 33» يكسب الرهان بالطلقة الأولى
26 مارس 2023 04:00

مراد المصري (دبي)
انتظر خوسيلو لاعب إسبانيول حتى ما قبل عيد ميلاده الـ 33 بيومين، ليحصل على فرصة خوض أول مباراة مع منتخب بلاده إسبانيا، ونجح فور مشاركته بديلاً من تسجيل هدفين متتاليين في شباك النرويج، في المباراة التي أقيمت ليلة أمس في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم أوروبا 2024، ليؤكد أن الفرصة التي انتظرها طويلاً جاءت أخيراً بعد صبر ومحطات عديدة.
اللاعب الذي ولد في مدينة شتوتجارت في ألمانيا بسبب عمل والديه هناك خلال طفولته، انتقل للعيش في جاليسيا لينضم إلى صفوف أكاديمية سيلتا فيجو، ومن هناك انتقل إلى ريال مدريد، حيث تألق في صفوف فريق الرديف في موسم 2010 - 2011، لينل فرصة خوض مباراتين مع الفريق الأول، حيث سجل هدفاً بتمريرة من كريستيانو رونالدو أمام ألميريا في مايو 2011، ومرة أخرى سجل هدفاً أمام بونفيرادينا في كأس ملك إسبانيا في ديسمبر من نفس ذلك العام، لكن بسبب زحمة النجوم في صفوف "الملكي" وقتها مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، انتقل في الصيف التالي للعب مع هوفنهايم الألماني.
مرت مسيرة اللاعب بمحطات عديدة، ولعب مع 8 أندية مختلفة في عشر سنوات بعد رحيله من صفوف ريال مدريد، وهي فرق: هوفنهايم وإينتراخت فرانكفورت وهانوفر في ألمانيا، ستوك سيتي ونيوكاسل في إنجلترا، ديبورتيفو لاكورونيا وألافيس وحالياُ إسبانيول في إسبانيا.
وكسب خوسيلو ثقة المدرب الجديد لمنتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي، بعدما سجل 12 هدفاً في الدوري الإسباني هذا الموسم، بفارق ثلاثة أهداف عن متصدر الترتيب البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لينضم إلى صفوف "لا روخا" للمرة الأولى، ويبدو مع تسجيله الهدفين أنه لا ينوي التفريط بالفرصة التي حصل عليها بعد طول انتظار.

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