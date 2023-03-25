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تيديسكو يستبعد كورتوا

تيديسكو يستبعد كورتوا
26 مارس 2023 03:15

بروكسل(رويترز)

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قال الاتحاد البلجيكي لكرة القدم إنه سمح لحارس المرمى تيبو كورتوا، بعدم المشاركة في مباراة ودية أمام ألمانيا في كولن يوم الثلاثاء، بسبب الجدول المزدحم لفريقه ريال مدريد.
وشارك كورتوا في مباراته 101 مع المنتخب خلال الفوز 3-صفر على السويد في ستوكهولم أمس الأول الجمعة، في مستهل تصفيات بطولة أوروبا 2024، في أول اختبار للمدرب الجديد دومينيكو تيديسكو.
وخاض كورتوا 32 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، وينتظر الفريق مباريات بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.
وسيحصل كون كاستيلس، حارس فولفسبورج الألماني البالغ عمره 30 عاماً، على فرصة المشاركة للمرة الخامسة مع المنتخب.

كورتوا
ريال مدريد
كأس أمم أوروبا
دوري أبطال أوروبا
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