ثنائية فولكروج تهدي «المانشافت» الانتصار

برلين(د ب أ)

تغلب المنتخب الألماني "المانشافت" على ضيفه البيروفي 2 / صفر، في مباراة ودية دولية استعداداً لكأس أمم أوروبا التي تستضيفها بلاده العام المقبل.

وسجل نيكلاس فولكروج هدفي المباراة للمنتخب الألماني في الدقيقة 12 و33 وأضاع كاي هافيرتز، مهاجم المنتخب الألماني ضربة جزاء في الدقيقة 68، ليفوت على فريقه فرصة إضافة هدف ثالث.

وتعد تلك المباراة هي الأولى للفريق منذ آخر مباراة خاضها والتي كانت في كأس العالم بقطر أمام كوستاريكا، والتي شهدت فوز الألمان 4/2، لكن ذلك لم يكن كافياً للصعود لدور الستة عشر بعد فوز اليابان على إسبانيا في المباراة الأخرى، ليكون ذلك الخروج الثاني على التوالي من دور المجموعات، بعد أن ودع الفريق نسخة كأس العالم 2018 في روسيا من الدور ذاته.