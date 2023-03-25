الأحد 26 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ثنائية فولكروج تهدي «المانشافت» الانتصار

ثنائية فولكروج تهدي «المانشافت» الانتصار
26 مارس 2023 02:49

برلين(د ب أ)
تغلب المنتخب الألماني "المانشافت" على ضيفه البيروفي 2 / صفر، في مباراة ودية دولية استعداداً لكأس أمم أوروبا التي تستضيفها بلاده العام المقبل. 

وسجل نيكلاس فولكروج هدفي المباراة للمنتخب الألماني في الدقيقة 12 و33 وأضاع كاي هافيرتز، مهاجم المنتخب الألماني ضربة جزاء في الدقيقة 68، ليفوت على فريقه فرصة إضافة هدف ثالث. 

أخبار ذات صلة
ميسي يُعيد «احتفال الأبطال» بعد 29 عاماً!
«خوسيلو 33» يكسب الرهان بالطلقة الأولى

وتعد تلك المباراة هي الأولى للفريق منذ آخر مباراة خاضها والتي كانت في كأس العالم بقطر أمام كوستاريكا، والتي شهدت فوز الألمان 4/2، لكن ذلك لم يكن كافياً للصعود لدور الستة عشر بعد فوز اليابان على إسبانيا في المباراة الأخرى، ليكون ذلك الخروج الثاني على التوالي من دور المجموعات، بعد أن ودع الفريق نسخة كأس العالم 2018 في روسيا من الدور ذاته.

المانشافت
كأس أمم أوروبا
كأس العالم
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
رودولفو: «الأبيض» تنقصه «الشراسة الهجومية»
الرياضي
رودولفو: «الأبيض» تنقصه «الشراسة الهجومية»
اليوم 14:36
«العميد» يكسب «الملك» بـ «رمية أخيرة»
الرياضي
«العميد» يكسب «الملك» بـ «رمية أخيرة»
اليوم 14:31
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
الإمارات
الإمارات تدين بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك
اليوم 14:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©