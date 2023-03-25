ساوثجيت يخشى الرغبة الأوكرانية

لندن(د ب أ)

أعرب جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، عن "التعاطف الكبير" لإنجلترا مع الشعب الأوكراني، وذلك قبل مباراة المنتخبين في تصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم والتي تقام اليوم في ملعب "ويمبلي". وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن المباراة التي تقام ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات، تأتي بعد فوز مقنع للإنجليز على حساب إيطاليا، حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، حيث من المنتظر أن يحتشد الجمهور لمساندة الفريق، الذي يتطلع لاتخاذ خطوة أخرى نحو التأهل للنهائيات.

وستكون المباراة هي الأولى للمنتخب الأوكراني في التصفيات، وتأتي وسط الحرب التي لازالت دائرة منذ بداية الغزو الروسي للبلاد في فبراير من العام الماضي. وبسؤاله حول إذا ما كان ذلك يجعل المنافس غير متوقع أجاب ساوثجيت: "أود القول أنه يمكنني التنبؤ بذلك". وأضاف: "إنهم فخورون للغاية، لقد رأينا ذلك في بداية الحرب حينما وصلوا إلى اسكتلندا في تصفيات كأس العالم لخوض المباريات الفاصلة".

وتابع ساوثجيت: "إنهم مجموعة من اللاعبين كلهم فخر، يمكنك رؤية ذلك، إنهم ملتزمون تماماً بجلب الحيوية والفرح لشعبهم". وأوضح: "نحن لدينا بالطبع تعاطف كبير معهم فيما يحدث وندعمهم، لكن اليوم هي مباراة في كرة القدم وسنضع تركيزنا عليها للفوز بها".