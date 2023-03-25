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الرياضي

حصة بنت حمدان: «دانيه» مفاجأة

حصة بنت حمدان: «دانيه» مفاجأة
26 مارس 2023 02:38

دبي (الاتحاد)

اعتبرت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، أن فوز «دانيه» لـ «شادويل»، يعتبر مفاجأة، وقالت: «لقد فاجأنا الخيل لأنه يشارك أول مرة في هذه المسافة للسبرينت التي لا تعتبر مسافته المفضلة، وفاجأني في أول مسافة سبرنت، لم نكن نتوقع فوزه، لكن اتخذنا القرار وقلنا سنجرب ولن نخسر شيئاً». وأكد الفارس دين اونيل، أن السباق جاء مثالياً بالنسبة له، لكنه احتاج أن يواصل الدفع بقوة حتى الثانية الأخيرة بالنظر للتقارب بين الخيول، وقال: «أشكر الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم على دعمها المستمر، وشغفها بسباقات الخيول».

حصة بنت حمدان بن راشد
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