العين يستعد لقمة شباب الأهلي بالودية الثلاثية

معتز الشامي (دبي)

فاز نادي العين على فريق يونايتد أحد أندية دوري الدرجة الثانية، والذي تأهل إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل، بهدف في تجربة ودية أقيمت مساء أول أمس على استاد خليفة بن زايد، ضمن تحضيرات «الزعيم» لاستئناف الدوري بالجولة الـ21 والمواجهة المرتقبة في مطلع أبريل المقبل، أمام شباب الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد هزاع بن زايد، ويدخلها العين بدوافع الفوز لتضييق الفارق مع المتصدر.

وبالعودة للمباراة الودية التي أدارها أحمد سيف الكلباني حكماً للساحة، وعاونه كل من محمد الوزير ونادر النعيمي، فقد خاضها العين عبر 3 أشواط، بواقع نصف ساعة لكل شوط، فيما جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق سعيد أحمد بالدقيقة 17 من الشوط الأول.

ودفع ريبروف في البداية بتشكيلة ضمت أبرز العناصر المتاحة من اللاعبين الأساسيين لفريق العين، إضافة لبعض البدلاء بمجموع 18 لاعباً، حيث أراد الجهاز الفني اختبار جاهزية اللاعبين، والوقوف على قدراتهم الفنية، حيث ضمت التشكيلة كلاً من سلطان المنذري، سعيد جمعة، رفائيل بيريرا، كوامي أتون، إيريك جورجينيس، المهدي المبارك، خالد البلوشي، ماتياس بلاسيوس، سفيان رحيمي، سعيد أحمد إضافة للاعب السنغالي يوسو نيانج.

وأجرى المدرب خلال بقية الأشواط 7 تبديلات، بالدفع بمحمد بوسندة، والغاني سامسون أجيابونج لاعب الرديف، بالإضافة إلى محمد أحمد، ناصر الشكيلي للوقوف على مدى جاهزيتهم البدنية ومنصور سعيد، وفلاح وليد وعمر سعيد.

وقدم اللاعبون مستويات متميزة، بعدما منح الجهاز الفني الفرصة لبعض الأسماء الشابة، بالإضافة إلى بعض عناصر فئة المقيم للوقوف على مدى قدرتهم على التأقلم مع طريقة لعب الفريق الأول.

ويحتاج العين إلى العودة لسكة الانتصارات التي بدأها ديسمبر الماضي، واستمرت في 7 مباريات متتالية بالدوري و11 مباراة متتالية في جميع المسابقات، قبل أن يتعثر «الزعيم» في الجولة الماضية، بالخسارة أمام النصر بهدف، رغم سيطرة الفريق على مجريات الشوطين، حيث أضاع أكثر من 5 فرص محققة للتهديف.

وسيكون تصحيح مسار الفريق أهم ما يركز عليه الجهاز الفني، خلال التدريبات اليومية التي يجريها الفريق حالياً على ملعبه، بهدف الوقوف على قدرات اللاعبين بعيداً عن العناصر الدولية، التي تم ضمها لتشكيلة المنتخب الوطني، فضلاً عن غياب لابا كودجو للمشاركة مع منتخب بلاده.

ويحتاج العين إلى الفوز على شباب الأهلي في المواجهة المرتقبة مطلع أبريل المقبل، بهدف تضييق الفارق مع «الفرسان»، حيث وصل الفارق إلى 5 نقاط بين الفريقين، بينما يضمن فوز «الزعيم»، التقدم خطوة كبيرة وإيقاف المتصدر قبل دخول مرحلة الأمتار الأخيرة من حسم لقب الدوري.