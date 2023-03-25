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الرياضي

«أبوظبي للسيدات» يواجه باكستان ودياً

«أبوظبي للسيدات» يواجه باكستان ودياً
26 مارس 2023 02:38

أبوظبي (الاتحاد)

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يستضيف نادي أبوظبي الرياضي لكرة القدم للسيدات، منتخب باكستان اليوم باستاد الكريكيت في أبوظبي، ضمن استعداداته للمشاركة في بطولة زايد الرمضانية.
وأكدت سارة حسنين، مدربة نادي أبوظبي الرياضي للسيدات، أن المواجهة الودية تمثل تجربة مهمة للفريق، خاصة أن المنتخب الباكستاني حصد مؤخراً المركز الثاني في بطولة السعودية الدولية.
وأشادت حسنين بحصول اللاعبة روان عبدالله الحمادي على جائزة أفضل لاعبة مواطنة في ختام الموسم الكروي، تتويجاً لجهودها التي أسهمت في الفوز بلقب مسابقة دوري الدرجة الأولى للسيدات.
وقالت: «روان عبدالله الحمادي خريجة أكاديمية نادي أبوظبي الرياضي، من أفضل مواهب كرة القدم النسائية الإماراتية، وجهودها في التتويج بلقب الدوري من دون هزيمة تؤكد قيمتها الفنية العالية».
وأوضحت أن زميلتها يوجينيا تيتي التي حصلت على جائزة أفضل لاعبة أجنبية في المسابقة الكروية، والقادمة من الدوري الغاني لكرة السيدات، أسهمت بقدر كبير في الارتقاء بقدرات الفريق، وتطور كرة القدم النسائية الإماراتية لتأثر الكثير من اللاعبات بقدراتها الفنية.

نادي أبوظبي الرياضي
باكستان
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