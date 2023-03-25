الإمارات بطل «جو جيتسو ند الشبا»

رضا سليم (دبي)

أحرز لاعبو منتخب الإمارات لقب بطولة الجو جيتسو التي أقيمت ضمن فعاليات النسخة العاشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»، الدورة الأكبر من نوعها خلال شهر رمضان المبارك، والتي تستمر حتى 10 أبريل المقبل تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتتضمن 8 ألعاب رياضية. وحصد لاعبو منتخب الإمارات المركز الأول بعد تحقيقهم 74 فوزاً وحصدهم 827 نقطة و34 ميدالية منها 12 ذهبية و11 فضية و11 برونزية، وجاء منتخب البرازيل في المركز الثاني بعد تحقيق لاعبيه 47 فوزاً وحصدهم لعدد 677 نقطة، و30 ميدالية، بينها 11 ذهبية، و10 فضيات، و9 برونزيات، فيما حل منتخب كازاخستان في المركز الثالث بعد تحقيقه 6 انتصارات، وحصده 60 نقطة.

وفي منافسات الأندية والأكاديميات، تصدر نادي العين المركز الأول بعدما حصد 409 نقاط من 38 فوزاً والحصول على 17 ميدالية منها 6 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات، وجاء نادي بني ياس في المركز الثاني برصيد 380 نقطة من 30 فوزاً و16 ميدالية منها 7 ذهبيات و5 فضيات و4 ميداليات برونزية، وحل فريق الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث برصيد 297 نقطة من 26 فوزاً وحصولهم على 4 ميداليات ذهبية و5 فضيات و3 برونزيات.

وتوج الفائزين ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة للدورة، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، ويوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، وصالح المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي بمجلس دبي الرياضي عضو اللجنة المنظمة للدورة.

أعرب محمد سالم الظاهري عن سعادته بالنجاحات الكبيرة التي تحققها البطولة في دورة ند الشبا سنوياً، وقال: «عدد المشاركين في هذه النسخة كبير رغم إقامتها لمدة يوم واحد فقط، وطلبنا من اللجنة المنظمة أن تكون النسخة المقبلة على يومين، حتى يتسنى مشاركة عدد أكبر من اللاعبين واللاعبات ويكفي أن المشاركين من 30 دولة».

وأضاف أن مثل هذه البطولات تساهم في انتشار اللعبة وتزيد من قاعدة اللاعبين، وفي النهاية نجني الحصاد من خلال مشاركة المواهب مع المنتخبات الوطنية، وهو ما رأينا حصاده في البطولة الآسيوية الأخيرة بالحصول على 16 ميدالية.

وأشار إلى أن كل نسخة من البطولة التي تقام في أجواء رمضانية رائعة بحضور جماهيري مميز، تكون لها بصمة مختلفة، خاصة زيادة عدد اللاعبين والدول.

وأوضح أن البطولة لها أهداف كثيرة، منها اكتشاف المواهب الصغيرة ووضعها على الطريق، ولدينا عدد من المدربين والمتخصصين يتابعون مثل هذه البطولات، لاختيار أفضل العناصر وضمها للمنتخبات الوطنية.

وقال يوسف عبدالله البطران: «البطولة تحظى باهتمام كبير من الجمهور وجميع اللاعبين وفرضت نفسها على أجندة بطولات الجو جيتسو المحلية، حيث يتسابق الأبطال في كل دورة إلى المشاركة فيها، لما تتمتع به من حسن تنظيم ومستوى فني قوي».

وعبر البطران عن سعادته بالنجاح الذي تحققه الدورة من عام لآخر، موجهاً الشكر إلى اللجنة المنظمة على إدراج اللعبة ضمن قائمة الألعاب منذ 2018، ما يسهم في توسيع قاعدة اللعبة وتعزيز انتشارها.