«الأبيض» يتعادل مع طاجيكستان ودياً



مصطفى الديب (أبوظبي)



تعادل منتخبنا الوطني مع طاجيكستان من دون أهداف، في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب آل نهيان بالعاصمة أبوظبي.

جاءت المباراة متواضعة فنياً، خاصة من منتخبنا، وتحديداً في الجانب الهجومي، حيث لم تظهر أنياب هجومية لـ «الأبيض» باستثناء فترات قليلة من اللقاء،

وخاض الأرجنتيني رودولفو مدرب منتخبنا اللقاء بمجموعة من اللاعبين الجدد، بسبب غياب عدد من الأساسيين للإصابة.

وعلى الجانب الآخر، ظهر طاجيكستان بمستوى جيد في الشوط الأول، خاصة على الصعيد الهجومي، وأنقذ الحارس علي خصيف مرمى المنتخب من فرصتين في الشوط الأول، في حين لم يختبر «البديل» خالد السناني الذي شارك في الشوط الثاني.