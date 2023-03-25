«الأبيض الأولمبي» يكسب فيتنام بـ «رباعية»



أبوظبي (الاتحاد)



حقق منتخبنا الوطني الأولمبي الفوز على فيتنام بأربعة أهداف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الأهلي القطري، ضمن مباريات الجولة الثانية للبطولة الدولية الودية في الدوحة.

سجل أهداف منتخبنا، ياسر حسن في الدقيقة 51، وأحمد محمود في الدقيقة 65، ومحمد يوسف في الدقيقة 83، عبدالله عبدالعزيز في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

ومع ختام الجولة الثانية، رفع «الأبيض الأولمبي» رصيده من النقاط إلى 6 نقاط، حيثُ فاز في الجولة الأولى على منتخب قطر بهدف سجله أحمد فوزي.

وتُقام في العاشرة مساء يوم الثلاثاء المقبل مباريات الجولة الثالثة والختامية للبطولة، وذلك لتحديد مراكز المنتخبات.