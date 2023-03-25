«أبيض الشباب» يخسر أمام هولندا



دبي (الاتحاد)



خسر منتخبنا الوطني للشباب تحت 20 سنة أمام نظيره الهولندي 1-2، في المباراة التي جرت في ملعب نادي شباب الأهلي بالعوير، ضمن مباريات الجولة الثانية للبطولة الدولية الودية للمنتخبات تحت 20 سنة، سجل هدف المنتخب محمد جمعة.

وكان منتخبنا قد حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب المكسيك بهدفين لهدف، وسجل هدفي المنتخب، حازم محمد من ركلة جزاء، وعيد محمد.

وتختتم منافسات البطولة يوم الثلاثاء المقبل، حين يلتقي منتخبنا مع شقيقه المنتخب السعودي في ملعب ذياب عوانة، وهولندا مع المكسيك في ملعب شباب الأهلي بالعوير، وتُقام المباراتان في الساعة العاشرة مساءً.