الأحد 26 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«أبيض الشباب» يخسر أمام هولندا

«أبيض الشباب» يخسر أمام هولندا
26 مارس 2023 00:49

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رودولفو: «الأبيض» تنقصه «الشراسة الهجومية»
«الأبيض الأولمبي» يواجه «محاربي التايجوك» على لقب «دولية قطر»


خسر منتخبنا الوطني للشباب تحت 20 سنة أمام نظيره الهولندي 1-2، في المباراة التي جرت في ملعب نادي شباب الأهلي بالعوير، ضمن مباريات الجولة الثانية للبطولة الدولية الودية للمنتخبات تحت 20 سنة، سجل هدف المنتخب محمد جمعة.
وكان منتخبنا قد حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب المكسيك بهدفين لهدف، وسجل هدفي المنتخب، حازم محمد من ركلة جزاء، وعيد محمد.
وتختتم منافسات البطولة يوم الثلاثاء المقبل، حين يلتقي منتخبنا مع شقيقه المنتخب السعودي في ملعب ذياب عوانة، وهولندا مع المكسيك في ملعب شباب الأهلي بالعوير، وتُقام المباراتان في الساعة العاشرة مساءً.

الإمارات
هولندا
منتخب الشباب
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
رودولفو: «الأبيض» تنقصه «الشراسة الهجومية»
الرياضي
رودولفو: «الأبيض» تنقصه «الشراسة الهجومية»
اليوم 14:36
«العميد» يكسب «الملك» بـ «رمية أخيرة»
الرياضي
«العميد» يكسب «الملك» بـ «رمية أخيرة»
اليوم 14:31
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
الإمارات
الإمارات تدين بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك
اليوم 14:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©