حمدان بن محمد يتوج اليابان بكأس دبي العالمي للخيول



دبي (الاتحاد)



بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، توج سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، الجواد الياباني «أوشبا تيسورو»، لشركة ربوتوكوجي كنجي القابضة، بإشراف نوبورو تاكاجي، وقيادة يوجا كواجا، بكأس دبي العالمي للخيول في نسختها السابعة والعشرين بمضمار ميدان، بفوز لافت بلقب الشوط الرئيسي كأس دبي العالمي لمسافة 2000 متر «رملي»، لينال الجائزة الأولى البالغة 6960000 دولار، من إجمالي الجائزة الكلية البالغة 12 مليون دولار.

أكثر من علامة استفهام سبقت السباق الرئيسي، خاصة أن المشاركين سبق أن أحرزوا انتصارات باهرة في سباقات مرموقة، لذا كان الجميع يتوقع سباقاً مثيراً، بين البطل «كنتري جرامر» المدافع عن اللقب، وبين الخيول اليابانية التي تنافس بـ 8 خيول، والمتحدي الإماراتي «الجيرز».

وأكد «أوشبا تيسورو» نجوميته الكبرى، بعد أن حقق مأثرته التاريخية، ولكن لم يكن الأمر بهذه السهولة، حيث عانى البطل، قبل أن يقدم عرضاً مبهراً نال به الإعجاب من الجماهير الغفيرة التي تابعت السباق.

وحسم «أوشبا تيسورو» الصراع، بعد أن خطف الفوز بفارق 2.75 طول عن «الجيرز» لحمدان سلطان السبوسي الذي تقدم كثيراً في الصدارة، إلا أنه لم يكن محظوظاً، فيما جاء في المركز الثالث «أمبلم رود» للأمير سعود بن سلمان، وسجل البطل 2:03:26 دقيقة.

الشوط: التاسع:

الفئة: كأس دبي العالمي للفئة الأولى

برعاية: «طيران الإمارات»

الجائزة: 12 مليون دولار

المسافة: 2000 متر

الأرضية: رملي

الفائز: «أوشبا تيسورو»

المالك: شركة ربوتوكوجي كنجي القابضة

الفارس: يوجا كواجا

المدرب: نوبورو تاكاجي