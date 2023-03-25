الأحد 26 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

حمدان بن محمد يتوج اليابان بكأس دبي العالمي للخيول

حمدان بن محمد يتوج اليابان بكأس دبي العالمي للخيول
25 مارس 2023 22:03


دبي (الاتحاد)


بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، توج سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، الجواد الياباني «أوشبا تيسورو»، لشركة ربوتوكوجي كنجي القابضة، بإشراف نوبورو تاكاجي، وقيادة يوجا كواجا، بكأس دبي العالمي للخيول في نسختها السابعة والعشرين بمضمار ميدان، بفوز لافت بلقب الشوط الرئيسي كأس دبي العالمي لمسافة 2000 متر «رملي»، لينال الجائزة الأولى البالغة 6960000 دولار، من إجمالي الجائزة الكلية البالغة 12 مليون دولار.
أكثر من علامة استفهام سبقت السباق الرئيسي، خاصة أن المشاركين سبق أن أحرزوا انتصارات باهرة في سباقات مرموقة، لذا كان الجميع يتوقع سباقاً مثيراً، بين البطل «كنتري جرامر» المدافع عن اللقب، وبين الخيول اليابانية التي تنافس بـ 8 خيول، والمتحدي الإماراتي «الجيرز».
وأكد «أوشبا تيسورو» نجوميته الكبرى، بعد أن حقق مأثرته التاريخية، ولكن لم يكن الأمر بهذه السهولة، حيث عانى البطل، قبل أن يقدم عرضاً مبهراً نال به الإعجاب من الجماهير الغفيرة التي تابعت السباق.
وحسم «أوشبا تيسورو» الصراع، بعد أن خطف الفوز بفارق 2.75 طول عن «الجيرز» لحمدان سلطان السبوسي الذي تقدم كثيراً في الصدارة، إلا أنه لم يكن محظوظاً، فيما جاء في المركز الثالث «أمبلم رود» للأمير سعود بن سلمان، وسجل البطل 2:03:26 دقيقة.

أخبار ذات صلة
«القوس والسهم» إلى «محطة الختام» في «ند الشبا»
"طرق دبي" تدشن مختبر التجربة الرقمية الشاملة

الشوط: التاسع:
الفئة: كأس دبي العالمي للفئة الأولى
برعاية: «طيران الإمارات»
الجائزة: 12 مليون دولار
المسافة: 2000 متر
الأرضية: رملي
الفائز: «أوشبا تيسورو»
المالك: شركة ربوتوكوجي كنجي القابضة
الفارس: يوجا كواجا
المدرب: نوبورو تاكاجي

دبي
كأس دبي العالمي للخيول
اليابان
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
رودولفو: «الأبيض» تنقصه «الشراسة الهجومية»
الرياضي
رودولفو: «الأبيض» تنقصه «الشراسة الهجومية»
اليوم 14:36
«العميد» يكسب «الملك» بـ «رمية أخيرة»
الرياضي
«العميد» يكسب «الملك» بـ «رمية أخيرة»
اليوم 14:31
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
الإمارات
الإمارات تدين بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك
اليوم 14:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©