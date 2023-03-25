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الرياضي

إبراهيموفيش يرفض إقالة كونتي!

إبراهيموفيش يرفض إقالة كونتي!
25 مارس 2023 20:56

برلين (د ب أ/ستاتس بيرفورم)
يرى المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، أن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي يدفع الثمن لفريق توتنهام الإنجليزي، لإصراره على البقاء على طبيعته. 

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتعرض كونتي للإقالة من تدريب توتنهام، في أعقاب تعادل الفريق مع مضيفه ساوثهامبتون 3/3، بعد أن كان متقدما بهدفين نظيفين. 

واتهم كونتي لاعبيه بالأنانية واللعب من دون قلب، حيث جاء التعادل مع ساوثهامبتون بعد خروج توتنهام من كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.
ولكن إبراهيموفيتش الذي لم يسبق له اللعب تحت آمرة كونتي، دافع بضراوة عن المدرب الإيطالي. وقال المهاجم السويدي المخضرم لشبكة «سكاي سبورتس»: «كل شخص يعمل بطريقته الخاصة، البعض يحاول أن يكون ممثلاً، أن يتظاهر، البعض يكون على طبيعته، البعض يحاول أن يكون مثالياً».
وأضاف «أؤمن ببقاء الشخص على طبيعته، وفي بعض الآحيان تدفع ثمن ذلك، لأن ليس هذا ما ترغب الناس في سماعه». 

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وأشار: «أفضل أن أكون نفسي، وأن أعبر عن نفسي بالطريقة التي أفكر بها والطريقة التي أريدها، نحن جميعا نعمل بطريقتنا». من ناحية أخرى أكد إبراهيموفيتش «41 عاماً» أنه لا يفكر مطلقاً في الاعتزال، مضيفاً: «أريد أن أواصل ممارسة كرة القدم». 

وختم بالقول «أنا في حالة جيدة، هذه هي أولويتي، وسعيد للغاية في ميلان، إذا أرادوا الاحتفاظ بي سأكون سعيداً ومتاحاً».

إبراهيموفيتش
أنطونيو كونتي
الدوري الإنجليزي
توتنهام
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