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«لورد نورث» يدخل تاريخ «دبي تيرف» بـ «النجمة الثالثة»

«لورد نورث» يدخل تاريخ «دبي تيرف» بـ «النجمة الثالثة»
25 مارس 2023 20:48

 
دبي (الاتحاد)


دون الجواد «لورد نورث» لسمو الشيخ زايد بن محمد للسباقات، بإشراف جون وتادي جوسدن، وقيادة فرانكي ديتوري، اسمه في سجلات بطولة «دبي تيرف» لمسافة 1800 متر، البالغ جائزتها 5 ملايين دولار برعاية موانئ دبي العالمية، بالفوز الثالث على التوالي.
واستقطب سباق الفئة الأولى 16 خيلاً محلية وعالمية، وواجه «لورد نورث» التحدي مع الخيول القوية، وجاء السباق مثيراً، خصوصاً في المراحل النهائية، حين فاجأ منافسيه بالانطلاقة من الصفوف الخلفية إلى الصدارة، ليقلص الفارق بينه وبينهم، قبل أن يكون له رأياً آخر، في المراحل النهائية للسباق.
واندفع «لورد نورث» متخطياً منافسيه ببراعة وثقة كبيرة، قبل أن يتفوق بفارق 0.75 طول عن «دانون بيلوجا» لشركة دانوكس، فيما جاء في المركز الثالث «نيشن برايد» لجودلفين، وسجل البطل 1:47:39 دقيقة.
وأصبح «لورد نورث» رابع جواد في تاريخ أمسية كأس دبي العالمي، الذي يحصد ثلاثة ألقاب متتالية، بعد كل من «العنود» في كحيلة كلاسيك للخيول العربية، و«مجاني» الفائز في الشوط نفسه كحيلة كلاسيك، و«فازير اباد» بطل كأس دبي الذهبية.

الشوط: السابع

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الفئة: دبي تيرف للفئة الأولى
برعاية: موانئ دبي العالمية
الجائزة: 5 ملايين دولار
المسافة: 1800 متر
الأرضية: عشبي
الفائز: لورد نورث
المالك: سمو الشيخ زايد بن محمد للسباقات
الفارس: فرانكي ديتوري
المدرب: جون وتادي جوسدن

ديتوري: دبي «بيتي» لسنوات طويلة

أشاد المدرب المخضرم جون جوسدن، بفوز الجواد «لورد نورث» للمرة الثالثة على التوالي بسباق دبي تيرف، وقال: «لورد نورث» مثلنا ينضج كلما تقدم في العمر، مشيداً بالقيادة المتميزة للفارس فرانكي ديتوري الذي تجاوز عدد من العقبات ليعانق الفوز.
ورأى جودسون، أن فوز الخيل «لورد نورث» شيئ متميز للغاية، بالقدرة على الاحتفاظ بلقب الشوط، وقال: لورد نورث عرف كيف يتخلص من الخيول المنافسة، وينطلق بالقوة اللازمة إلى خط النهاية.
وعبر الفارس فرانكي ديتوري، عن سعادته بالوجود في دبي في مشاركته الأخيرة بالحدث، وقال: دبي منزلي لمواسم عدة، وسعيد بالفوز في مشاركتي الأخيرة، والفريق قام بعمل رائع ومتكامل لنحقق الانتصار، والخيل نفسه «لورد نورث» هو النجم الأول.
 

دبي
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