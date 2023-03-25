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الرياضي

لوكاكو.. الرد المثالي على منتقديه

لوكاكو.. الرد المثالي على منتقديه
25 مارس 2023 20:45

برلين (د ب أ/ستاتس بيرفورم)
يتمنى روميلو لوكاكو أن يكون قد رد على منتقديه بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في المباراة،التي فاز بها المنتخب البلجيكي لكرة القدم على نظيره السويدي في تصفيات يورو 2024.
وسجل لوكاكو أهداف المنتخب البلجيكي الثلاثة فيما كان يبدو أنها أصعب مباراة للفريق في التصفيات. ولم يسجل لوكاكو أهدافاً بشكل سهل على مستوى الأندية هذا الموسم، وعاد لوكاكو لإنتر وسجل ثلاث مرات فقط في الدوري الإيطالي، بسبب تعرضه للإصابات. ولكن مباراة الجمعة كانت خطوة في الاتجاه الصحيح حيث قال الهداف التاريخي للمنتخب البلجيكي :" لم تكن مباراة سهلة، ولكن يمكننا أن نكون راضين. قمنا بعمل جيد". 

وأضاف :"أنا سعيد لأن بإمكاني لعب دقائق وأظهر للعالم الخارجي ما يمكنني فعله".
وأشار لوكاكو إلى أن العالم الخارجي كان مشكلة لبلجيكا في بطولة كأس العالم 2022، حيث كان يتأمل بعد مباراة السويد، الخروج من دور المجموعات. 

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وقال في تصريحات أوردتها صحيفة "إتش.إل.إن": "كنت حزين للغاية. للمرة الأولى، ندع أنفسنا نتأثر بأصوات العالم الخارجي". وأضاف :"الفريق كان دائماً متقارباً ورأينا هذا اليوم. عندما سجلت، الكل قفز، يجب أن نستمر بهذا الزخم". 

 

لوكاكو
إنترميلان
كأس أمم أوروبا
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