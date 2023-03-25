توخيل يراهن على الحمض النووي

ميونيخ(د ب أ)

يدرك توماس توخيل المدير الفني الجديد لبايرن ميونيخ، أنه لا بديل عن النجاح في أعقاب خلافته لجوليان ناجلسمان في منصب الرجل الأول بالنادي البافاري.

ولايزال بايرن ينافس على ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، لكن مسؤولي الفريق قرروا إقالة ناجلسمان والاستعانة بتوخيل أمس الجمعة، قبل شهرين فقط من نهاية الموسم، وذلك في أعقاب تراجع مستوى الفريق مؤخراً.

وقال توخيل "49 عاماً" في مؤتمر صحفي اليوم السبت بملعب أليانز أرينا "إنه شرف كبير أن يتواصل معي بايرن". وأضاف "الحمض النووي للنادي محدد بشكل واضح للغاية، الأمر يتعلق بالفوز، وكذلك بطريقة تحقيق الفوز، الفريق يتم تشكيله بناء على ذلك، إنه أحد أفضل الفرق في أوروبا وأكثرها موهبة، بإمكانك المنافسة على أي لقب من خلال هذا الفريق".

ويلتقي توخيل مع فريقه السابق بروسيا دورتموند في قمة مباريات البوندسليجا يوم الأول من أبريل المقبل، خلال ظهوره الأول مع بايرن ميونيخ. وأشار توخيل "إنها مباراة كبيرة قادمة، أكبر بالنسبة لنا الآن، هي مباراة كبيرة في كرة القدم الألمانية ... هي مرحلة حاسمة من الموسم". وأكد توخيل أن الفريق سيبذل كل ما في وسعه في محاولة للفوز بالألقاب الثلاثة، البوندسليجا وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا. ولكن وفقاً لتوخيل فإن الهدف الأول هو إيجاد التواصل بين اللاعبين، مشيراً إلى أنه على دراية بأن ليس جميع اللاعبين يشعرون بالسعادة لتغيير المدرب. وأشار إلى أن "أسرع طريقة لكسب الثقة، من خلال الملعب التدريبي". ولا يشعر الكثير من مشجعي بايرن بالسعادة بالتغيير الذي حدث في منصب المدير الفني، وأشار بعضهم عبر منصات التواصل الإجتماعي إلى أن توخيل لن يبق طويلاً في أليانز أرينا، وأن ولايته لن تدم أكثر من عامين مثلما حدث له مع دورتموند وباريس سان جيرمان وتشيلسي، نظراً لأسلوبه الحاد في التعامل.

وأشار توخيل: "لا يصبح منصب المدرب متاحاً إلا بعد إخلائه. يمكنني التعاطف مع جوليان، أشعر بتواضع شديد". ولجأ بايرن إلى توخيل تظراً لتجربته التدريبية مع الأندية الأوروبية الكبرى، وقيادته لأمثال كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان، والتتويج مع تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا في 2021.

وقال حسن صالح حميديتش المسؤول الرياضي بمجلس إدارة بايرن ميونيخ "نحن في حاجة إلى رجل قمة مثله، لقد اكتسب خبرة هائلة"، مشيراً إلى أن المفاوضات مع توخيل بدأت يوم الثلاثاء الماضي.