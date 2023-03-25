«سيبليوس».. السرعة الجنونية في «جولدن شاهين»

دبي (الاتحاد)

تسلق «سيبليوس» لجون بارك وديليا ناش، بإشراف جرمايا أودواير، وقيادة ريان مور «ثنائية» قمة الشوط السادس «بطولة دبي جولدن شاهين» للسرعة على مسافة 1200 متر، البالغ جائزته مليوني دولار برعاية نخيل، على المضمار الرملي، ويعد واحداً من 6 سباقات في الفئة الأولى على بطاقة يوم كأس دبي العالمي.

ولم يتأخر «سيبليوس» في إثبات جدارته في الفوز، وهذا الفوز كان مؤشراً جيداً بأن الجواد يتمتع بميزة «الانقضاض القوية»، حين اعتقد الجميع أنه فقد الفرصة، ولكن تمكن من مواصلة تقدمه في المرحلة الأخيرة بنفس القوة، التي شهدت تنافساً على «كسر عظم»، ولكن البطل اندفع مثل الريح إلى الصدارة، ليحقق انتصاره.

وقطع البطل مسافة السباق في 1:10:69دقيقة، متفوقاً بعد صراع مرير بـ «فارق رأس» عن «سويتزرلاند» لـ ر ر ر الذي انتفض كعادته، ولكن خسر بأعجوبة، فيما حل في المركز الثالث «جوينت» لونشيل للتهجين المحدودة.

وقالت ديليا ناش أحد ملاك الجواد «سيبليوس»: السباق جاء قوياً وحبس الأنفاس، إلا أن الجواد أكد قوته وجدارته بتحقيق الفوز الذي أسعدنا وقدم مستوى رائعاً، مشيدة بأداء فريق العمل وبالقيادة الرائعة لريان مور.

ويرى الفارس ريان مور، أن الفوز تحقق بالطريقة الصعبة، وذلك بالنظر إلى قوة الخيول المشاركة، وقال: سعيد للغاية بالمشاركة والتواجد هنا في الإمارات، الأجواء رائعة والمنافسات قوية جداً، كنا ندرك أن الفوز في السباق يتطلب تقديم أفضل أداء ممكن للتفوق، مشيراً إلى أن الجميع تعاون من أجل تحقيق الانتصار، وقال: كنت محظوظاً بالبوابة التي وقعت فيها، وضاعفت جهدي كثيراً في المسافة الأخيرة من أجل الفوز.