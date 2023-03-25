بصمة يابانية في «ديربي الإمارات»

دبي (الاتحاد)

أكد المهر الياباني«ديرما سوتوجيك» لهيرويوكي أسانوما، بإشراف هيديتاكا اوتوناشي، وقيادة الفارس الفرنسي كريستوف لومير، نجومية استثنائية في بطولة ديربي الإمارات الكلاسيكي للفئة الثانية لمسافة 1900 متر، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة في سن ثلاث سنوات، والتي تمنح الفائز 100 نقطة للتأهل للمشاركة في ديربي كنتاكي الكلاسيكي، أحد أشهر سباقات الخيول في أميركا والعالم.

وبدأ «ديرما سوتوجيك» السباق وهو غير مرشح، لذا آثر فارسه التقدم مبكراً خلف خيول الصدارة طيلة مجريات السباق، وكان يتفادى الاحتكاك مع أي جواد في المنعطفات، وظل على هذا المنوال محتلاً المركز الثاني، قبل ان يتقدم به فارسه كريستوف لومير إلى الأمام لوهلة، وعندما طلب منه بذل مزيد من الجهد كانت الاستجابة فورية.

وتقدم «ديرما سوتوجيك» بكل ثقة إلى الصدارة، ليحقق الفوز بفارق 5,5 طول عن وصيفه «دورا اريدي» لشركة ثري اتش للسباق، فيما جاء في المركز الثالث «كونتينوار» لشركة ليون ريبس هورس، وحقق البطل زمناً وقدره 1:55:81 دقيقة.

من جانبه، أكد الفارس كريستوف لومير، أنه استمتع بمجريات السباق من خلال قدرته على التحكم به، وقال: تطلب الأمر أن أتقدم واحتل الصدارة، وبعد ذلك كان الأمر عبارة عن ضبط الإيقاع وعدم التفريط بالمركز الأول، بالعادة كان الحصان يجري بشكل أبطأ مما ركض به اليوم، لكنه قدم أداء ممتاز، مستفيدا من البوابة المميزة التي نالها من خلال القرعة، مضيفا انه انطلق بصورة جيدة وأخذ موقع مميز وبدا يزيد في سرعته تدريجيا الى ان حقق الصدارة، ونتوقع أن يؤدي الجواد بصورة جيدة في ديربي كنتاكي.

وتابع: أفضل خيول العالم جاءت هنا، لذلك لست متفاجئاً بالمستوى المرتفع لهذه البطولة، وبعد فوزي فإنني أتطلع الآن لسباق ديربي كنتاكي المقبل.