«دانيه».. الأسرع في «القوز سبرنت»



دبي (الاتحاد)



أكد الجواد «دانيه» لشادويل، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة دين أونيل، بأنه الأسرع حين تجاوز كل الرادارات، ليتوج بلقب الشوط الرابع، بطولة القوز للسرعة للفئة الأولى لمسافة 1200 متر، البالغة جائزته 1.5 مليون دولار برعاية عزيزي للتطوير العقاري.

واجتذب المضمار العشبي على لقب بطولة «القوز» نجوم السرعة من شتى بقاع العالم من بريطانيا، أميركا، إيرلندا، نيوزيلندا، وأستراليا، وتواصلت المفاجآت بفوز غير متوقع للبطل غير المرشح الذي يشارك في هذه المسافة للمرة الأولى.

وكانت نخبة خيول السرعة، تسعى لحجز أماكن لها في السباقات العالمية الكبرى، وتسلق الجواد «دانيه» سلم الشهرة عندما قدم عرضاً رائعاً في فنون الانقضاض، قبل أن يضعه فارسه في الصدارة وسط الميدان، وزيادة سرعته ليصل إلى خط النهاية، متفوقاً بفارق رأس عن وصيفه «ذا استرولوجست» لـ «بنيت للسباقات»، وجاء في المركز الثالث «السهيل» لجودلفين، وسجل البطل المنحدر من نسل «انفيسبيل سبيريت» زمناً قدره 1:08:61 دقيقة.

واعتبرت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، أن فوز «دانيه» لـ «شادويل»، يعتبر مفاجأة، وقالت: «لقد فاجأنا الخيل لأنه يشارك أول مرة في هذه المسافة للسبرينت التي لا تعتبر مسافته، وفاجأني أول مرة مسافة سبرنت، لكن لم نكن نتوقع فوزه، لكن اتخذنا القرار وقلنا سنجرب ولن نخسر شيئاً».

وأكد الفارس دين اونيل، أن السباق جاء مثالياً بالنسبة له، لكنه احتاج أن يواصل الدفع بقوة حتى الثانية الأخيرة بالنظر للتقارب بين الخيول، وقال: «أشكر الشيخة حصة بن حمدان بن راشد آل مكتوم، على دعمها المستمر وشغفها لسباقات الخيول».

وأكد مصبح المهيري، مدرب «دانيه» لـ «شادويل»، أنه نقل الخيل من السباق الرملي إلى العشبي لثقته بالخيل على الأرضية العشبية، وقال: دائماً ما يؤدي «دانيه» جيداً بالتدريبات، وسبق أن حقق المركز الأول في سباق 1400 متر عشبي، لذلك كنت أشعر قبل انطلاق السباق أنه سيكون البطل بالنظر لكون المسافة 1200 متر، كانت جيدة للغاية، وكنت واثق منه للغاية.