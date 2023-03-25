الأحد 26 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«بروم» بطل كأس دبي الذهبية

«بروم» بطل كأس دبي الذهبية
25 مارس 2023 17:32


دبي (الاتحاد)

حصد الجواد «بروم» لمساكي ماتسوشيما، ومسز جون ماجنير، ومايكل تابور، وديريك سميث، بإشراف أيدن اوبراين، وقيادة ريان مور، جائزة بطولة سباق كأس دبي الذهبية للفئة الثانية لمسافة 3200 متر، والبالغة جائزتها مليون دولار، بعد أن نجح في فرض نفسه بقوة من خلال تكتيك رائع يناسب مسافة السباق الماراثونية.

وحقق «بروم» ما كان يصبو له، والآمال المعقودة عليه، بتحقيق فوز رائع على منافسين أقوياء استعدوا لذلك السباق من خلال سباقات كبيرة، وأثبت بأنه البطل المتوج في مسافة التحمل في كأس دبي العالمي.

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد يتوج اليابان بكأس دبي العالمي للخيول
محمد بن راشد: ليلة استثنائية رمضانية في كأس دبي العالمي للخيول

ولم يكن الفارس ريان مور متعجلاً في البداية، بل لجم جواده، خلف الخيول المتصدرة حتى الوصول إلى عمق المستقيم، قبل أن يتمكن من الانسياب ببراعة، ويتقدم بسرعة في الفورلنج الأخير، ليتفوق بفارق «عنق» عن «سيسكاني» لجودلفين الذي كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق اللقب، فيما جاء «سابجبكتفيست» لدكتور جيه ووكر في المركز الثالث، وسجل البطل «بروم» زمناً قدره 3:16:83 دقيقة.

وعبرت جون ماجنير أحد ملاك الجواد «بروم» عن سعادتها بتحقيق الفوز في هذه الأمسية الكبيرة، والتي تشهد مشاركة النخبة، مؤكدة أن «بروم» جواد قوي، وكنا نتوقع منه نتيجة مميزة، مشيرة إلى أن الجواد واحداً من ثلاثة خيول تم إحضارها إلى دبي للمشاركة في هذه الأمسية.

واعتبر الفارس ريان مور، أن الفوز خاص للغاية مع العودة إلى منصة التتويج في هذا الحدث الكبير، وقال: «التنافس كان قوياً وجاء السباق محتدماً للغاية، لكن تمسكت بفرصتي وأردت الاستفادة من المسافة الأخيرة في الحصول على الدفعة اللازمة للتفوق».

كأس دبي العالمي للخيول
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
رودولفو: «الأبيض» تنقصه «الشراسة الهجومية»
الرياضي
رودولفو: «الأبيض» تنقصه «الشراسة الهجومية»
اليوم 14:36
«العميد» يكسب «الملك» بـ «رمية أخيرة»
الرياضي
«العميد» يكسب «الملك» بـ «رمية أخيرة»
اليوم 14:31
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
الإمارات
الإمارات تدين بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك
اليوم 14:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©