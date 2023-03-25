«بروم» بطل كأس دبي الذهبية



دبي (الاتحاد)

حصد الجواد «بروم» لمساكي ماتسوشيما، ومسز جون ماجنير، ومايكل تابور، وديريك سميث، بإشراف أيدن اوبراين، وقيادة ريان مور، جائزة بطولة سباق كأس دبي الذهبية للفئة الثانية لمسافة 3200 متر، والبالغة جائزتها مليون دولار، بعد أن نجح في فرض نفسه بقوة من خلال تكتيك رائع يناسب مسافة السباق الماراثونية.

وحقق «بروم» ما كان يصبو له، والآمال المعقودة عليه، بتحقيق فوز رائع على منافسين أقوياء استعدوا لذلك السباق من خلال سباقات كبيرة، وأثبت بأنه البطل المتوج في مسافة التحمل في كأس دبي العالمي.

ولم يكن الفارس ريان مور متعجلاً في البداية، بل لجم جواده، خلف الخيول المتصدرة حتى الوصول إلى عمق المستقيم، قبل أن يتمكن من الانسياب ببراعة، ويتقدم بسرعة في الفورلنج الأخير، ليتفوق بفارق «عنق» عن «سيسكاني» لجودلفين الذي كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق اللقب، فيما جاء «سابجبكتفيست» لدكتور جيه ووكر في المركز الثالث، وسجل البطل «بروم» زمناً قدره 3:16:83 دقيقة.

وعبرت جون ماجنير أحد ملاك الجواد «بروم» عن سعادتها بتحقيق الفوز في هذه الأمسية الكبيرة، والتي تشهد مشاركة النخبة، مؤكدة أن «بروم» جواد قوي، وكنا نتوقع منه نتيجة مميزة، مشيرة إلى أن الجواد واحداً من ثلاثة خيول تم إحضارها إلى دبي للمشاركة في هذه الأمسية.

واعتبر الفارس ريان مور، أن الفوز خاص للغاية مع العودة إلى منصة التتويج في هذا الحدث الكبير، وقال: «التنافس كان قوياً وجاء السباق محتدماً للغاية، لكن تمسكت بفرصتي وأردت الاستفادة من المسافة الأخيرة في الحصول على الدفعة اللازمة للتفوق».