«آيزوليت» يحصد لقب «جودلفين مايل»

دبي (الاتحاد)

حصد الجواد "آيزوليت" لإسطبلات "أر أر أر للسباقات" العائدة للشيخ راشد بن حميد النعيمي، بإشراف دوج واتسون، وقيادة تايلر جافاليوني، ثمار جهوده بفوز مستحق بطولة جودلفين مايل، لمسافة 1600 متر، البالغ جائزته مليون دولار برعاية وان زعبيل، والذي جري على المضمار الرملي.

وجاء السباق قوياً وشرساً بوجود كوكبة من نجوم الميل في العالم، أبرزها "باثرات ليون" المدافع عن اللقب، ولكن "آيزوليت" غير المرشح فرض تواجده بالمركز الأول، منذ الانطلاقة، وبالرغم من تدافع الخيول خلفه، كان فارسه يركض بكل سهولة وثقة في المقدمة.

وفي عمق المستقيم أطلق له فارسه جافاليوني العنان من وسط الميدان، ليتصدر السباق ويصل خط النهاية، بالرغم من المطاردة المستميتة من منافسيه، وتفوق البطل بفارق 5,5 طول عن "لو أوف بيس" لناصر عسكر، فيما جاء ثالثاً "أتليتكو إل كولانو" لمزرعة باج دو سول، وسجل البطل زمناً وقدره 1:35:71 دقيقة.

من جهته، عبر الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم عن سعادته، بالفوز الكبير بالشوط الثاني "جودلفين ميل" في كأس دبي العالمي .

وأكد الشيخ راشد عن قوة السباق وصعوباته قائلاً: كنت قلقاً من تقدم الحصان في البداية، لكن الجوكي نجح في قيادة الحصان وقطع الشوط في توقيت ممتاز جدا، وهو إنجاز طيب لنا وللقائمين على الإسطبلات ".

وأضاف: "الجوكي من أميركا من العام الماضي ونجح في مهمته بشكل رائع، من خلال جهده في قيادة الحصان على أرض الميدان، وتكلل عمله بالفوز المتميز".

وأشار إلى أن كل سباق له ترتيباته الخاصة، وطقوسه المختلفة، وجودنا في ميدان من أجل المنافسة وجاهزون في المناسبات لكي نظهر بالشكل اللائق ".

وختم قائلاً: "سعادتي في هذا السباق كبيرة لقدرة ونجاح الجوكي وتعليمات المدرب التي كانت مميزة للغاية جعلتنا نتوج بالمركز الأول".

وأعرب الفارس الأميركي تايلر جالفاليوني عن سعادته بتحقيق الفوز على صهوة الجواد "آيزوليت" من خلال أول مشاركة له في الأمسية، وقال: الجواد قدم أداءً قوياً، ويتطور بصورة سريعة، والسباق شهد وتيرة سريعة لكن الجواد كان جاهزا واستلم زمام المبادرة.