زايد بن حمد: كأس دبي يؤكد صدارته العالمية

دبي (الاتحاد)

عبر الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، عن سعادته بالانطلاقة التي شاهدها في سباق الخيول العربية في منافسات دبي كحيلة كلاسيك، مؤكداً أنها تتطور عاماً بعد الآخر.

قال الشيخ زايد بن حمد آل نهيان: "السباقات تقام لأول مرة في شهر رمضان الكريم، وجميع الأجواء مهيأة لبطولة متميزة سواء من ناحية الأجواء المناسبة للخيول، وأن التركيز على الخيل العربية مهم جداً لنا، وهناك ظهور عالمي مميز للخيول العربية".

ووجه الشيخ زايد بن حمد شكره وتقديره إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، على دعم سموه المتواصل لهذا القطاع، من أجل تعزيز مكانة الخيل العربية في الدولة وجميع أنحاء العالم.

وتابع: نشهد تطوراً كبيراً في تقديم الخدمات لكافة المتعاملين وفق معايير الجودة والشفافية، لتعزيز الثقة من خلال الدقة والسرعة والجودة في إنجاز المعاملات، مشدداً على الاهتمام بالتحول الإلكتروني وفق أعلى معايير الجودة العالمية، الذي يحقق طموحات المتعاملين ويخدم الخيل العربية.

وأكد الشيخ زايد بن حمد آل نهيان أن الجمعية هي الجهة المعترف بها محلياً ودولياً في توثيق وتسجيل الخيل العربية في الدولة، بالإضافة إلى تنظيم والإشراف على مزادات الخيل العربية وبطولات جمال الخيل العربية في دولة الإمارات.

وختم قائلاً: "كأس دبي العالمي يؤكد صدارته العالمية في كل شيء عاماً بعد الآخر، وهذا مصدر فخر وسعادة لنا جميعاً، وهناك تزايد كبير من الدول الشقيقة والصديقة، في التواجد والمشاركة والمنافسة بمنتهى القوة، وهذا التنوع من المشاركين والملاك يمنح السباق رونقاً مختلفاً".