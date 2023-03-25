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«حيان» يفرض فلسفته في «مونديال الخيول العربية»

«حيان» يفرض فلسفته في «مونديال الخيول العربية»
25 مارس 2023 16:14

 
دبي (الاتحاد)


تُوج الجواد «حيان» لياس للسباقات العائدة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة أوسكار شافيز، بطلاً لمونديال الخيول العربية الأصيلة، على لقب بطولة دبي كحيلة كلاسيك لمسافة 2000 متر، الذي أقيم في الشوط الأول، والمخصص للخيول في عمر خمس سنوات فما فوق، بمشاركة نخبة من الخيول العالمية الفائزة بسباقات الفئة الأولى والبطولات الكبرى.
واجتمع للسباق البالغة جائزته مليون دولار برعاية إعمار، وجاءت البداية لمصلحة «العجاج»، بقيادة تاج أوشي، الذي تقدم مبكراً للصدارة مستغلاً البوابة الجيدة التي انطلق منها «3»، وسط مطاردة من الخيول الأخرى.
واستمر السياق ينسج على هذا المنوال طوال مجريات السباق حتى الوصول إلى المنعطف الأخير، قبل أن يتقدم «حيان» إلى الصدارة، في عمق المستقيم وأظهر مهاراته الفائقة، حين طلب منه فارسه الانطلاق، فاستجاب بصورة فورية ليدخل في صراع محموم مع وصيفه «بركة» لسلطان علي، قبل أن يتقدم عليه بفارق رأس، فيما جاء ثالثاً «فيرست كلاس» لنايف الكعبي، وقطع البطل مسافة السباق البالغة 2000 متر في 2:14:15 دقيقة.

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 ووجه المدرب ماجد الجهوري التهنئة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بمناسبة فوز الجواد «حيان»، وقال: فوز الخيل بشوط «دبي كحلية كلاسيك» يتوج مجهود سنة كاملة، كان الاجتهاد حاضراً فيها، والعمل متواصل، من أجل الظهور بأقوى المستويات في جميع البطولات، وتحديداً في كأس دبي العالمي، الحدث المهم الذي يسعى الجميع لتحقيق الفوز في أشواطه، و«حيان» لم يخيب الظن، ونجح في تحقيق الفوز.
وأضاف:«الشوط كان نارياً من حيث قوة المنافسة قبل ضربة البداية، والتنافس بين 3 إلى 4 خيول مرشحة للفوز، وبالنسبة لنا الإيقاع، سواء بطيء أو سريع، لم يكن ليشكل عائقاً لنا، وكنا مستعدين لجميع السيناريوهات، ونجحنا بتحقيق الخطة والالتزام بها.
وعن الجواد «دريان»، قال الجهوري إن تأخره في الانطلاقة أثر على ركضه خلال السباق والنتيجة التي حققها.

كأس دبي العالمي للخيول
دبي
سباقات الخيول
سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
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