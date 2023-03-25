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6 مليارات دولار لشراء مانشستر يونايتد

6 مليارات دولار لشراء مانشستر يونايتد
25 مارس 2023 16:03

لندن (رويترز)

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ذكرت شبكة سكاي نيوز أن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني قدم عرضاً جديداً لشراء نادي مانشستر يونايتد المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مقابل خمسة مليارات جنيه استرليني (6.12 مليار دولار أميركي).
وأطلق الشيخ جاسم، نجل رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم، عرضه في فبراير الماضي.
وقال متحدث يمثل الشيخ جاسم في ذلك الوقت إن العرض كان بدون اللجوء لأي قروض عبر مؤسسة ناين تو الخاصة بالشيخ جاسم.
ولم يرد مانشستر يونايتد على الفور على طلب من رويترز للتعليق.
وأعلن رجل الأعمال الفنلندي توماس زيلياكوس أيضاً يوم الخميس الماضي عن تقدمه بعرض لشراء النادي. وقال لرويترز إنه مستعد لدفع قيمة تفوق القيمة الحالية للنادي الإنجليزي.
وتقدم الملياردير البريطاني جيم راتكليف، الذي يشجع يونايتد منذ فترة طويلة ومؤسس شركة إنيوس للكيماويات، بعرض لشراء النادي الإنجليزي الشهر الماضي.
وبدأت عائلة جليزر، المالكة ليونايتد، في نوفمبر مناقشة خيارات لبطل الدوري الإنجليزي 20 مرة، سواء بانضمام مستثمرين جدد أو بيع النادي بعد 17 عاماً من شرائه.
وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن أي بيع للنادي سيتجاوز على الأرجح أكبر صفقة رياضية تمت حتى الآن، وذلك مقابل 5.2 مليار دولار بما في ذلك الديون والاستثمارات المدفوعة لشراء نادي تشيلسي.
وأفادت مصادر لرويترز الشهر الماضي بأن ليفربول منافس يونايتد في الدوري الممتاز، قال أيضاً إنه سيستكشف خيار جذب المستثمرين، بينما من المقرر أن يتلقى توتنهام هوتسبير عرضاً بقيمة 3.75 مليار دولار من الملياردير الأميركي من أصل إيراني جهم نجفي.

مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي
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