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الرياضي

فوز «البلدية» و«النقل» و«المصرف» في «عجمان الحكومية»

فوز «البلدية» و«النقل» و«المصرف» في «عجمان الحكومية»
25 مارس 2023 14:56

 
عجمان (الاتحاد)

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كرة القدم تدشن «النسخة الثالثة» لـ «عجمان الحكومية»


حقق فريق «دائرة البلدية والتخطيط» فوزاً كبيراً على «دائرة التنمية الاقتصادية» 5-0، و«هيئة النقل» على «القيادة العامة لشرطة عجمان» 2-1، و«مصرف عجمان» على «دائرة المالية» 7-2، ضمن النسخة الثالثة من الدورة الرياضية لحكومة عجمان، التي تنظمها دائرة الموارد البشرية، بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي.
حضر الافتتاح راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية في عجمان، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وعبد الرحمن النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وخليفة سلطان بن حارب مدير عام شركة «الراسخون للعقارات» الراعي الماسي للدورة.
وتستكمل مباريات الجولة الأولى اليوم السبت بثلاث مباريات، إذ يلتقي في المباراة الأولى دائرة الميناء والجمارك، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الساعة 10 مساءً، ويواجه جامعة عجمان فريق دائرة الأراضي والتنظيم العقاري الساعة 11 مساءً، بينما تجمع المباراة الثالثة بين الإدارة العامة للدفاع المدني وفريق جامعة المدينة عجمان الساعة 12 مساء.
ويشهد مساء اليوم «السبت» انطلاق بطولة البادل تنس في نسختها الثانية بمواجهات ساخنة في فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتنطلق أيضاً منافسات كرة قدم الصالات في نسختها الأولى بمواجهتين لحساب المجموعة الأولى، تجمع الأولى الإدارة العامة للدفاع المدني وشباب الرقايب الساعة 10 مساءً، فيما تجمع الثانية ملاعب الجوكر ودائرة البلدية والتخطيط الساعة 11 مساءً.
من ناحية أخرى، تنطلق «الأحد» مباريات الكرة الطائرة الشاطئية بمشاركة 12 فريقاً قسمت على 4 مجموعات.

عجمان
مركز كواترو الرياضي
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