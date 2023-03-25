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الرياضي

«التسجيل العقاري» و«المواصلات» يفتتحان «المؤسسات الحكومية»

«التسجيل العقاري» و«المواصلات» يفتتحان «المؤسسات الحكومية»
25 مارس 2023 14:33

 
الشارقة (الاتحاد)

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تنطلق يوم الأحد «النسخة 25» من بطولة الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين، وتحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي، بمشاركة 12 فريقاً تمثل الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة، وذلك بالصالة الرياضية بنادي الثقة للمعاقين.
وتنطلق البطولة بمواجهة قوية بين دائرة التسجيل العقاري وهيئة الطرق والمواصلات.
وأسفرت القرعة عن تقسيم الفرق المشاركة إلى 3 مجموعات، حيث تضم الأولى القيادة العامة لشرطة الشارقة ودائرة الخدمات الاجتماعية وهيئة الشارقة للاستثمار «شروق»، وجمعية الشارقة التعاونية، بينما تضم الثانية الإدارة العامة للدفاع المدني ومجلس الشارقة الرياضي وبلدية مدينة الحمرية ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، والثالثة فرق هيئة مطار الشارقة الدولي ودائرة الموارد البشرية وهيئة الطرق والمواصلات ودائرة التسجيل العقاري.
وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، أن البطولة تأتي ضمن سلسلة البطولات التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة لتحقق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تهتم بتوفير كافة الخدمات لموظفي الحكومة، مشيراً إلى أن الهدف منها هو تنمية روح المنافسة الشريفة في أجواء أسرية خلال شهر رمضان المبارك، حيث تعتبر فرصة جيدة للتعريف بأنشطة وفعاليات النادي، مشيراً إلى أن النادي يفتح أبوابه يومياً لأعضائه لممارسة الأنشطة واستخدام مرافقه.
ووجه ابن خادم الشكر إلى الجهات الراعية للبطولة ووسائل الإعلام التي لها دور كبير في تعريف المجتمع برسالة النادي وأهدافه.
وأكد حميد علي العبار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، أن اللجنة المنظمة للبطولة أعدت فرق عمل لكي تخرج البطولة بالصورة المطلوبة، متمنياً من جميع الفرق المشاركة أن تسود الروح الرياضية خلال المنافسات، موجهاً الدعوة لوسائل الإعلام المختلفة للمشاركة في تغطية هذا الحدث، كما وجه الدعوة إلى الجمهور لحضور الفعاليات.

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