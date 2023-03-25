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الرياضي

«الشارقة الرياضي» يدعم نشر «الخماسي الحديث»

«الشارقة الرياضي» يدعم نشر «الخماسي الحديث»
25 مارس 2023 14:29

 
الشارقة (الاتحاد) 

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استقبل عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وفد اتحاد الخماسي الحديث برئاسة الدكتورة هدى المطروشي رئيس مجلس الإدارة، والأعضاء وضاح سالم الحارثي، وثاني ماجد بن سليمان بمقر المجلس بحضور محمد عبيد الحصان مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير وجاسم الدوخي رئيس قسم الألعاب الفردية، وتم خلال اللقاء استعراض خطط وبرامج الاتحاد الذي أشهر قبل عام للرياضة التي تشتمل على 5 ألعاب هي السباحة والجري والرماية والفروسية والمبارزة.
ورحب عيسى هلال بتعاون المجلس مع الاتحاد، ودعم انتشار الخماسي الحديث في أندية الإمارة، وقال إن البنية التحتية المتميزة للرياضة في الشارقة تكفل انتشاراً سريعاً لها، خصوصاً أنها تضم خمس ألعاب أولمبية مهمة، ومن شأن التميز فيها أن يحقق مردوداً كبيراً على المستويين المحلي والدولي لشباب الشارقة.
وأعرب وفد اتحاد الخماسي الحديث عن شكره وامتنانه لمجلس الشارقة الرياضي على حفاوة الاستقبال واللقاء المثمر الذي تظهر آثاره في المستقبل القريب من خلال برامج تنفيذية في معظم أندية الإمارة.

الشارقة
مجلس الشارقة الرياضي
عيسى هلال
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