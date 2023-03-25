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الرياضي

شباب الأهلي يقترب من نهائي دوري السلة

شباب الأهلي يقترب من نهائي دوري السلة
25 مارس 2023 12:52

 
علي معالي (دبي)

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حقق شباب الأهلي فوزاً مهماً على الوصل 96- 83 في المباراة التي جرت بصالة نادي شباب الأهلي في دبي، في ذهاب نصف نهائي دوري رجال السلة، ليقطع «الفرسان» خطوة إلى النهائي، على أن يكون إياب «مربع الذهب» الأول من أبريل المقبل، وفي حال تكرار «الفرسان» الفوز يحجز المقعد الأول في النهائي، وإذا نجح «الإمبراطور» في الانتصار، يحتكم الفريقان إلى مباراة فاصلة تحدد لها 8 أبريل.
جاءت مباراة الذهاب قوية، لرغبة الفريقين في الفوز، بدأها «الإمبراطور» بقوة، وأنهى الربع الأول متقدما بفارق 6 نقاط «29- 23»، إلا أن «الفرسان» وبخبرة لاعبيه الكبار تفوق في الأرباع الثلاثة التالية 30- 20، 21- 17، 22- 17، وسط أجواء تنافسية مثيرة بين لاعبي الفريقين، وتنوع خططي من زوران مدرب شباب الأهلي، أو عبدالحميد إبراهيم مدرب الوصل، الذي نجح هذا الموسم في إعادة «الفهود» إلى قوته، معتمداً على مجموعة من المواهب.
وأدار المباراة طاقم دولي مكون من حسن حاجي وسالم الزعابي والتركي فاتح، وراقبها داوود التميمي رئيس لجنة الحكام.

دوري السلة
شباب الأهلي
الوصل
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