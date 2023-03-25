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الرياضي

«السلطان إبرا» ثاني أكبر لاعب في «تصفيات اليورو»

«السلطان إبرا» ثاني أكبر لاعب في «تصفيات اليورو»
25 مارس 2023 12:39

 
ستوكهولم (أ ف ب) 

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أصبح السويدي زلاتان إبراهيموفيتش «41 عاماً»، ثاني أكبر لاعب يخوض مباراة في تصفيات كأس أوروبا في كرة القدم، خلال خسارة بلاده أمام مضيفتها بلجيكا 0-3.
ودفع مدرب السويد ياني أندرسون، بمهاجم ميلان الإيطالي في الدقيقة 73، مكان مهاجم نيوكاسل الإنجليزي ألكسندر أيزاك، وهو في سن الـ41 عاماً و172 يوماً.
في بادئ الأمر، اعتُبر زلاتان، المولود في 3 أكتوبر 1981، أكبر لاعب يخوض مباراة في التصفيات القارية، لكن تبيّن أن لاعب جبل طارق لي كاتشارو، المولود في 29 سبتمبر 1981، قد حطّم الرقم القياسي خلال مباراة بلاده ضد اليونان عن 41 عاماً و176 يوماً.
لكن زلاتان لا يزال متقدماً على حامل الرقم القياسي السابق، حارس المرمى الإيطالي دينو زوف الذي لعب ضد السويد بالذات في 29 مايو 1983 بعمر 41 عاماً وثلاثة أشهر ويوماً واحداً.
وكان زلاتان أصبح الأسبوع الماضي أكبر لاعب يسجل هدفاً في الدوري الإيطالي.
أصرّ مطلع الأسبوع أنه يريد خوض نهائيات كأس أوروبا 2024 في ألمانيا بحال تأهل بلاده، عندما سيكون بعمر الثانية والأربعين، ليصبح أكبر لاعب يخوض النهائيات.

تصفيات كأس أوروبا
السويد
بلجيكا
إبراهيموفيتش
ميلان
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