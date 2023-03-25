كأس منصور بن زايد تنطلق بمباراتين الأحد



مصطفى الديب (أبوظبي)



برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، تنطلق يوم الأحد «النسخة العاشرة» من كأس منصور بن زايد لكرة القدم، بمباراتين على ملعب فندق «قصر الإمارات» في العاصمة أبوظبي.

ويلتقي فريق مدارس الإمارات الوطنية «حامل اللقب» مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، في الساعة العاشرة مساءً، للحفاظ على سجله خالياً من الخسائر منذ النسخة الماضية التي ظفر بلقبها من دون أن يتعرض لأي «عثرة».

وفي المباراة الثانية، يلعب «الأرشيف والمكتبة الوطنية» مع «مكتب شؤون المجالس»، في الساعة الحادية عشرة مساءً على الملعب نفسه.

وسحبت يوم الثلاثاء الماضي قرعة البطولة، بعد زيادة في عدد المشاركين إلى 12 فريقاً تم توزيعها إلى ثلاث مجموعات.

وتضم الأولى بطل النسخة الأخيرة «مدارس الإمارات الوطنية»، بجانب وكالة أنباء الإمارات «وام» و«الأرشيف والمكتبة الوطنية» و«مكتب شؤون المجالس»، في حين تضم الثانية «مكتب الأمين العام» و«سيتي جولف» و«هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» و«مكتب الشؤون القانونية».

أما المجموعة الثالث فتضم «مكتب البعثات الدراسية» و«دائرة القضاء» و«مكتب الشؤون الخاصة» و«المركز الوطني للتأهيل».

وقررت اللجنة المنظمة للبطولة، إقامة حفل الافتتاح الرسمي للنسخة العاشرة غداً، ومن المنتظر أن يشهد حضوراً كبيراً.

وتقام البطولة بتنظيم ديوان الرئاسة، وبرعاية تسويقية من مجموعة اتصالات، الراعي الذهبي، وفندق قصر الإمارات، الراعي الفضي ومستضيف جميع المباريات، إضافة إلى طيران رويال جت، الراعي الفضي أيضاً.

وتستمر المنافسات حتى 11 أبريل المقبل، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة إلى نصف النهائي، حيث تقام المواجهات بنظام الدوري من دور واحد، على أن يحدد المتأهل الرابع إلى نصف النهائي عبر إقامة 3 لقاءات «ملحق» بين أصحاب المركز الثاني وأفضل ثالث.

أما مباريات «المربع الذهبي» فتقام بنظام خروج المغلوب، وفي حال انتهاء أي مباراة بالتعادل، يلعب الفريقان وقتاً إضافياً مدته 10 دقائق على شوطين بواقع 5 دقائق لكل منهما، وفي حال استمرار التعادل، يحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.