الأحد 26 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الإثارة شعار افتتاح بطولة خالد بن طناف

الإثارة شعار افتتاح بطولة خالد بن طناف
25 مارس 2023 12:20

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رودولفو: «الأبيض» تنقصه «الشراسة الهجومية»
«الأبيض الأولمبي» يواجه «محاربي التايجوك» على لقب «دولية قطر»


افتتحت بطولة خالد بن طناف المنهالي، بالملاعب الفرعية لنادي بني ياس في الشامخة، وسط حضور جماهيري كبير، وشهد اليوم الأول إقامة 6 لقاءات حفلت بالإثارة والقوة.
حضر المنافسات خالد بن طناف المنهالي وعدد من مجلس إدارة نادي بني ياس، ومجموعة من الرياضيين واللاعبين السابقين بالنادي.
واستمتعت الجماهير التي حضرت المنافسات ومعظمها من العائلات بالأمسية الكروية الرمضانية، خاصة في منطقة الألعاب الترفيهية التي تم افتتاحها، لتكون مصاحبة لنسخة العام الحالي.
وشهدت المباريات فوز فرق «زايد الخير» و«الاتحاد الرياضي» و«الحزم» و«الشهامة» و«سالسبيري»، وتتواصل الفعاليات على مدار الأيام المقبلة، لاستكمال المنافسات التي تستمر لأكثر من 10 أيام.
الجدير بالذكر أن بطولة خالد بن طناف الرمضانية، التي تقام للمرة الرابعة، تعود بعد توقف 3 سنوات، بسبب فيروس «كورونا».

الإمارات
أبوظبي
بني ياس
الشامخة
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
رودولفو: «الأبيض» تنقصه «الشراسة الهجومية»
الرياضي
رودولفو: «الأبيض» تنقصه «الشراسة الهجومية»
اليوم 14:36
«العميد» يكسب «الملك» بـ «رمية أخيرة»
الرياضي
«العميد» يكسب «الملك» بـ «رمية أخيرة»
اليوم 14:31
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
الإمارات
الإمارات تدين بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك
اليوم 14:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©