الإثارة شعار افتتاح بطولة خالد بن طناف

أبوظبي (الاتحاد)



افتتحت بطولة خالد بن طناف المنهالي، بالملاعب الفرعية لنادي بني ياس في الشامخة، وسط حضور جماهيري كبير، وشهد اليوم الأول إقامة 6 لقاءات حفلت بالإثارة والقوة.

حضر المنافسات خالد بن طناف المنهالي وعدد من مجلس إدارة نادي بني ياس، ومجموعة من الرياضيين واللاعبين السابقين بالنادي.

واستمتعت الجماهير التي حضرت المنافسات ومعظمها من العائلات بالأمسية الكروية الرمضانية، خاصة في منطقة الألعاب الترفيهية التي تم افتتاحها، لتكون مصاحبة لنسخة العام الحالي.

وشهدت المباريات فوز فرق «زايد الخير» و«الاتحاد الرياضي» و«الحزم» و«الشهامة» و«سالسبيري»، وتتواصل الفعاليات على مدار الأيام المقبلة، لاستكمال المنافسات التي تستمر لأكثر من 10 أيام.

الجدير بالذكر أن بطولة خالد بن طناف الرمضانية، التي تقام للمرة الرابعة، تعود بعد توقف 3 سنوات، بسبب فيروس «كورونا».