«ظهور رباعي» لسفراء «أدنوك للمحترفين» في تصفيات أمم أفريقيا



معتصم عبدالله (دبي)



شهدت انطلاقة «الجولة الثالثة» من تصفيات كأس أمم أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات نسخة كوت ديفوار مطلع العام المقبل 2024، ظهور رباعي سفراء «دوري أدنوك للمحترفين»، بقيادة ثنائي عجمان، التونسي فراس بالعربي، والكونغولي برستيج مبونجو، إضافة إلى التوجولي لابا كودجو مهاجم العين، وريان مينديز جناح النصر وقائد منتخب الرأس الأخضر.

وشارك بالعربي نجم «البرتقالي» أساسياً في قائمة منتخب بلاده تونس أمام ضيفه المنتخب الليبي 3-0 مساء الجمعة، ضمن الجولة الثالثة في المجموعة العاشرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا، وحافظت تونس على صدارتها للمجموعة برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 3 نقاط، ما جعلها تتراجع إلى المركز الثالث، خلف غينيا الاستوائية «6 نقاط»، وأمام بوتسوانا متذيلة الترتيب بـ «نقطة».

وأبدى بالعربي الذي لعب 66 دقيقة ضمن التشكيلة الأساسية لـ «نسور قرطاج» للمرة الأولى منذ يونيو 2022، سعادته بالفوز الثمين أمام ليبيا، وقال: «الانتصار لم يكن سهلاً أمام منافس قوي، واستفدنا من التركيز والتنظيم الكبير على صعيد الأداء الذي سهل المهمة، ونأمل أن تستمر الأفضلية في المواجهة الثانية أمام ذات المنافس في ليبيا».

وأضاف: «أسعى لاستثمار الفرصة والانسجام بصورة أكبر مع بقية الزملاء في المنتخب، ومع الوقت أنجح في تسجيل الأهداف مع المنتخب».

وبدا انتصار تونس، في ظل مشاركة فراس بالعربي، النتيجة الإيجابية الأبرز لسفراء «دوري أدنوك للمحترفين» على صعيد المشاركة في تصفيات أمم أفريقيا، في ظل خسارة زميله في «البرتقالي» برستيج مبونجو مع الكونغو أمام جنوب السودان 1-2، ضمن الجولة الثالثة بالمجموعة السابعة.

وحصد جنوب السودان أول 3 نقاط في المجموعة، ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن الكونغو صاحب المركز الرابع، فيما يتصدر مالي ترتيب المجموعة «6 نقاط»، بعد خوضه مباراتين، بفارق 3 نقاط عن جامبيا «الثاني».

ولم تشفع مشاركة لابا كودجو مهاجم العين ومتصدر هدافي «دوري أدنوك للمحترفين» بـ 21 هدفاً، أساسياً في قائمة توجو تجنب منتخب بلاده الخسارة أمام بوركينا فاسو 0-1 ضمن الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية، وسجل عبدول تابسوبا الهدف الوحيد في الدقيقة 87 لمنتخب بوركينا فاسو.

وشهدت المجموعة ذاتها تعادل الرأس الأخضر، بمشاركة جناح «العميد» ريان مينديز لمدة 88 دقيقة، ضمن التشكيلة الأساسية، أمام سوازيلاند من دون أهداف، ورفع الرأس الأخضر رصيده إلى أربع نقاط، في المركز الثاني، بينما رفع سوازيلاند رصيده إلى نقطتين، في المركز الثالث، مقابل 9 نقاط لبوركينا فاسو المتصدر، فيما تجمد رصيد توجو عند «نقطة» في المركز الرابع والأخير.

وتبدو الفرصة مواتية أمام رباعي سفراء أدنوك في ملاعب «القارة السمراء»، لمشاركة دولية ثانية مع منتخبات بلدانهم، حيث يحل الكونغو ضيفاً على جنوب السودان الاثنين، فيما يلعب الثلاثاء الرأس الأخضر أمام سوازيلاند، وتونس أمام مضيفه ليبيا، وتوجو في مواجهة جديدة أمام بوركينا فاسو.

وتضم قائمة «سفراء دوري أدنوك للمحترفين» من اللاعبين الأجانب الذين جرى استدعاؤهم خلال التوقف الحالي 12 لاعباً، من بينهم الرباعي فراس بالعربي، وبرستيج مبونجو، لابا كودجو، ريان مينديز، ومن المنتظر أن يعود الأجانب للالتحاق بأنديتهم قبل استئناف مشوار الدوري بمباريات «الجولة 21» التي تنطلق الجمعة المقبل.

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