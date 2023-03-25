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الرياضي

عبد الله الشامسي ينضم إلى «الوثبة للدراجات»

عبد الله الشامسي ينضم إلى «الوثبة للدراجات»
25 مارس 2023 11:15

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أعربت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن فخرها واعتزازها بانضمام أحد منتسبيها، البطل عبدالله هلال الشامسي، من فئة متلازمة داون إلى فريق الوثبة للدراجات الهوائية، ليكون أول صاحب همة ينضم رسمياً إلى الرياضة، ليمثل الفريق في السباقات والمنافسات المختلفة.
وأكدت المؤسسة على دعمها وتشجيعها لكل أبنائها من مختلف فئات أصحاب الهمم لممارسة الرياضة بكافة أنواعها، خاصة أن عبد الله الشامسي رياضي عاشق لرياضة الدراجات والجري، وقالت إن انضمام عبدالله إلى الوثبة للدراجات الهوائية، وتمثيل الفريق بالسباقات، يمثل النموذج والحافز لجميع أقرانه على المضي قدماً لممارسة الرياضة والسعي للتفوق والأبداع.
وتوجهت المؤسسة بالشكر والتقدير إلى المسؤولين بفريق الوثبة على دعمهم اللامحدود لفئة أصحاب الهمم ودعم جهودها لتمكينهم ودمجهم بالمجتمع.
وقال سليمان الحمادي مدير فريق الوثبة المجتمعي للدراجات الهوائية، إن استقطاب البطل عبد الله الشامسي للانضمام إلى الفريق، واجب مجتمعي يأتي ضمن أهداف الفريق لدعم هذه الفئة من شرائح المجتمع لدمجه مع باقي الفئات لممارسة الرياضة، والتعايش مع الجميع تماماً، مؤكداً أن البطل عبد الله الشامسي إضافة قيمة للفريق ولا يشكل عبئاً عليهم، وبالتمرين والتركيز والاهتمام نطمح إلى أن يصل إلى مستوى متميز، يمكنه من الصعود إلى منصات التتويج العالمية.
وأضاف: «الوثبة للدراجات الهوائية» فريق مجتمعي تم تأسيسه عام 2016، ونحرص على أن يضم كل فئات وشرائح المجتمع رجال وسيدات من كل الجنسيات ومختلف الأعمار لممارسة الدارجات الهوائية والجري ورياضات أخرى، وسعينا لأن ينضم إلينا أصحاب الهمم، وأطلقنا عليهم أبطال الهمم، وهو تمثل في البطل عبد الله الشامسي، وهذا جزء من مسؤوليتنا فريقاً مجتمعياً.
وتوجه هلال عبد الله الشامسي والد البطل بالشكر إلى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، لدعم نجله حتى وصل إلى هذا المستوى من التفوق الرياضي، وشكر «الوثبة للدراجات الهوائية» ومدير الفريق سليمان الحمادي على منحهم الفرصة لولده، مؤكداً أن البطل عبد الله عازم على المشاركة بقوة في كافة منافسات سباقات الدراجات الهوائية المحلية، والسعي للمشاركة إقليمياً ودولياً، للعمل على الوصول إلى منصات التتويج ورفع راية الدولة.
وأضاف: عبد الله يمارس رياضة الدارجات الهوائية منذ عامين، رغبة منه في تقليد أبطالها، وشارك في عدد من السباقات المجتمعية الاستعراضية على مستوى الدولة، ولفت الانتباه بشدة، ومنذ 7 أشهر انخرط في التدريب الاحترافي على ميدان الوثبة للدراجات الهوائية، وأظهر مهارات وقدرات كبيرة واستيعاب لتوجيهات أبطال تلك الرياضة، الأمر الذي شجع إدارة الوثبة للدراجات الهوائية على دعوته للانضمام إلى الفريق ورحبنا بذلك.
وأشار هلال الشامسي إلى أن نجله البطل عبد الله يعتبر الدراجات الهوائية نوعاً من التحدي، يرغب من خلاله في إثبات الذات، وأن يصبح بطلاً رياضياً، وفي الأسرة نشجعه وندعمه دائماً، ويلقى كل الدعم من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، كما شارك في بطولة طواف الإمارات، ضمن سباق كسر الوقت ضد الساعة، لمسافة 16 كيلو متراً للفئة المفتوحة، رغم أن عمره 15 عاماً فقط، وتمكن من التفوق على الدراجين العاديين، والحصول على المركز الأول.

الإمارات
مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
الدراجات الهوائية
فريق الوثبة للدراجات الهوائية
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