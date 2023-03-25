3 لاعبين يتصدرون «الوفاء لزايد» للشطرنج



رضا سليم (دبي)



تصدر 3 لاعبين بطولة «الوفاء لزايد» الرمضانية للشطرنج السريع، والتي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة سنوياً منذ عام 2002، عرفاناً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وشهدت منافسات اليوم الأول 5 جولات، وجاءت الصدارة الثلاثية بـ «العلامة الكاملة»، من نصيب الأستاذ الدولي الكبير الصربي إيجور ميلادينوفيتش، والفلبيني إبراهيم تولينتينو، والأوكراني آدم توخاييف، وتبعهم 7 لاعبين في «الوصافة» برصيد 4.5 نقطة، وهم التركي ميرت إردوجو، والمصري أحمد عدلي، والكازاخستاني أزمات أوتيجالييف، والأوزبكي أليكسي بارسوف، والمولدوفي فيوريل يورداتشيسكو، والأوكراني ألكسندر زوباريف، ولاعبنا سعيد إسحاق.

حضر افتتاح البطولة تريم مطر رئيس اتحاد الشطرنج، وعبدالكريم المرزوقي الأمين العام للاتحاد، وسلطان الطاهر رئيس الجهاز الفني للاتحاد، وعثمان موسى عضو مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، والحكم الدولي مهدي عبدالرحيم رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي، وعدد كبير من اللاعبين والمدربين وأولياء الأمور.

وتحظى نسخة هذا العام بمشاركة 208 لاعبين ولاعبة يمثلون 31 جنسية، منهم 21 لاعباً من حملة الألقاب، منهم 10 أساتذة دوليين كبار، يتقدمهم الطاجيكستاني فاروق أمانوتوف، والمصري أحمد عدلي والصربي إيجور ميلادينوفيتش، والكوبي والتر أرانسيبيا، والمولدوفي فيوريل يورداتشيسكو، والكوبي والتر أرينسيبيا، واليوناني ايفستاتوس جريفاس.

ويلتقي في اليوم الثاني الصربي ميلادينوفيتش مع الأوكراني توخاييف، والمصري عدلي مع الفلبيني تولينتينو، وسعيد إسحاق مع المولدوفي يورداتشيسكو.

ويبلغ جوائز البطولة 15 ألف درهم، مخصصة للمراكز العشرة الأولى، منها 3 آلاف درهم بالإضافة إلى كأس البطولة لصاحب المركز الأول، كما خصصت اللجنة المنظمة جوائز لأفضل لاعب ولاعبة من الإمارات وأفضل لاعب ولاعبة من نادي دبي للشطرنج والثقافة.

وأسندت مهام رئاسة الحكام للحكم والمحاضر الدولي مهدي عبدالرحيم، ويعاونه الدولي جمال قاسم، وحكم الاتحاد الدولي ماجد العبدولي، وحكم الاتحاد الدولي سلمان الطاهر، والحكم المحلي روبيرتو كاراندانج، والحكام المساعدين نور البلوشي والمصري سيد العطار.