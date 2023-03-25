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الرياضي

«صراع الأذكياء» على طاولة «دولية الشارقة للشطرنج»

«صراع الأذكياء» على طاولة «دولية الشارقة للشطرنج»
25 مارس 2023 11:09

 
الشارقة (الاتحاد)

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تنطلق يوم الأحد بطولة الشارقة الدولية الثامنة والعشرون للشطرنج، والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج سنوياً خلال شهر رمضان المبارك، بمشاركة 200 لاعب في «الشطرنج السريع»، و180 لاعباً في «الشطرنج الخاطف» يمثلون 30 دولة من بينهم 14 أستاذاً دولياً كبيراً، بالإضافة إلى 6 أساتذة دوليين، يتقدمهم الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والذي أحرز مؤخراً بطولة «تقويم الرياض».
ووجهت إدارة النادي الدعوة إلى عدد من الشخصيات الرياضية وأعضاء مجالس إدارة الاتحاد والأندية، وتوافد اللاعبون المشاركون إلى الدولة، ويسبق الجولة الافتتاحية الاجتماع الفني للاعبين.
وأكد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس النادي، أن البطولة محط أنظار الشطرنجيين على المستوى الدولي، وهو ما يظهر من مشاركة هذا العدد الكبير من اللاعبين، خاصة المصنفين دولياً، ما يرفع من قيمة ومستوى البطولة فنياً.
وقال: اعتدنا على التنظيم الناجح، والذي يليق بوضع النادي أكبر أندية الشطرنج في العالم، ويضم المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي ومقر الاتحاد العربي.
وأكد جمال عيسى المدفع الأمين العام للنادي أن إدارة النادي أنهت تجهيزات البطولة لاستقبال الحدث الرمضاني المتميز، والذي أصبح معروفاً في الأجندة الدولية، ويجتذب إليه عدداً كبيراً من الأساتذة الدوليين، حتى تحولت البطولة إلى مهرجان كبير، وهناك العديد من المكاسب الفنية والتنظيمية والكوادر الإدارية، من خلال احتكاك لاعبينا مع مدارس شطرنجية مختلفة.
ويترأس حكمنا الدولي فيصل محمد الحمادي لجنة الحكام، ويعاونه الحكم الدولي عبدالله مراد، والحكم الدولي حسان توردلييف من أوزبكستان، بالإضافة إلى عدد من الحكام الدوليين المواطنين، وعدد آخر من الحكام من داخل الدولة وخارجها.

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