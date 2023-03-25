جابر تودع ميامي بخسارة ساحقة



ميامي (أ ف ب)



ودّعت التونسية أنس جابر، المصنفة خامسة عالمياً، دورة ميامي للألف في التنس من مباراتها الأولى، بخسارتها أمام الروسية فارفارا جراتشيفا المتأهلة من التصفيات بنتيجة ساحقة 2-6، 2-6 في الدور الثاني.

بعد عام 2022 متميز شهد وصولها إلى نهائيين في البطولات الأربع الكبرى بالإضافة إلى تحقيقها أول لقب في دورات الألف في مدريد، تستمر معاناة جابر في 2023.

استهلت العام في المركز الثاني في التصنيف العالمي، لكنها خرجت من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، وغابت بعدها عن الملاعب بسبب الإصابة حتى دورة إنديان ويلز للألف، عندما خرجت من الدور الثالث، لتخسر المركز الرابع في التصنيف وتتراجع للخامس مطلع الأسبوع الحالي.

وبعد الخيبة في كاليفورينا، أملت أن تحسن نتيجتها في الساحل الآخر من الولايات المتحدة في ميامي، لكنها خرجت من الامتحان الأول مع إعفاء المصنفين والمصنفات الأوائل من الدور الأول.

وثأرت جراتشيفا «54 عالمياً» من جابر التي أسقطتها في الدور الـ32 من دورة مدريد العام الماضي في طريق التونسية إلى لقبها الأول في دورات الألف.