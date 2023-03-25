«مبابى 38» يقتحم «توب 5» مع «الديوك»

أنور إبراهيم (القاهرة)



في أولى مبارياته قائداً لمنتخب فرنسا أمام هولندا، في بداية التصفيات المؤهلة إلى «يورو 2024»، نجح «النجم الشاب» كيليان مبابى «24عاماً» في تسجيل هدفين، ليرفع رصيده في قائمة الهدافين التاريخيين لـ «الديوك» إلى 38 هدفاً، ليتخطى بذلك كريم بنزيمة الذي توقف رصيده عند 37 هدفاً، ولا مجال لزيادة هذا الرصيد، نظراً لاعتزاله اللعب الدولي.

وتقدم مبابى إلى قائمة «توب 5» الأوائل في ترتيب الهدافين التاريخيين لفرنسا، وحل خامساً، ولم يعد يتفوق عليه إلا أوليفييه جيرو «53 هدفاً» في المركز الأول، وتيري هنري «51 هدفاً» الثاني، وأنطوان جريزمان «43 هدفاً» الثالث، وميشيل بلاتيني الذي توقف رصيده عن 41 هدفاً، ولا مجال لزيادته، نظراً لاعتزاله منذ سنوات طويلة.

أما الخمسة الأواخر في ترتيب «توب 10»، جميعهم اعتزلوا دولياً، وهم على الترتيب كريم بنزيمة «37هدفاً» سادساً، وديفيد تريزيجيه سابعاً «34 هدفاً»، وزين الدين زيدان ثامناً «31 هدفاً» وجوست فونتين تاسعاً «30هدفاً»، وأخيراً جان بيير بابان عاشراً برصيد 30 هدفاً أيضاً.

وكانت شارة «الكابتن» فألاً حسناً على «فتى بوندي المدلل»، إذ تألق في أولى مباريات المنتخب أمام هولندا، وخرج «الديوك» من المباراة بشباك نظيفة، وفوز كاسح 4 - صفر، ولم يكتف مبابى بتسجيل هدفين، وإنما صنع ثالثاً لأنطوان جريزمان «نائب الكابتن».

ورغم ذلك، اعتبر مبابى هذه النتيجة الثقيلة أمراً عادياً، وقال في حديث للقناة الأولى بالتليفزيون الفرنسي: أنهينا استعدادنا لهذه المباراة بصورة جيدة طوال الأسبوع، وكل همنا ألا نخيّب آمال جماهيرنا في استاد دو فرانس، لأنها أول مباراة لنا بعد نهائي كأس العالم الأخيرة، وتملكتنا رغبة قوية في الظهور بشكل لائق وبنفس المستوى الذي ظهرنا عليه في «المونديال» الأخير.

وأضاف: إنها خطوة أولى ناجحة، ولكن مازال أمامنا الكثير من العمل في المجموعة، وأواصل القيام بعملي ودوري من أجل مساعدة الفريق، وأسعى دائماً إلى أن أكون حاسماً وقادراً على صنع الفارق، واليوم سارت الأمور معنا بصورة جيدة جداً، ولكنها مجرد بداية والأصعب قادم.

وذكرت شبكة «مونت كارلو سبورت» أن مبابى بقيادته لـ «الديوك»، وكونه قدوة ونموذج، استطاع أن يضيء الطريق أمام منتخب بلاده وأسعد الجماهير الفرنسية بسهرة رائعة، من دون أخطاء حيث حافظ «الديوك» عل شباك مرماهم نظيفة، بل نجح الوجه الجديد مانيان حارس المرمى الذي حل محل هوجو لوريس المعتزل، في التصدي لركلة جزاء بنهاية المباراة.

وفي جو تسوده مشاعر الفرحة والارتياح، بعد هذا الفوز الكبير، يتأهب «الديوك» لخوض مباراتهم الثانية أمام أيرلندا يوم الاثنين وهدفه الأول مواصلة الانتصارات والحفاظ على صدارة المجموعة.