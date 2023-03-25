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لوكاكو يصفع إبراهيموفيتش أمام جماهيره!

لوكاكو يصفع إبراهيموفيتش أمام جماهيره!
25 مارس 2023 05:07

ستوكهولم (رويترز) 
أفسدت ثلاثية من الأهداف سجلها روميلو لوكاكو عودة زلاتان إبراهيموفيتش المرتقبة للسويد، في فوز بلجيكا 3-صفر على السويد في مستهل مشوار الفريقين بالمجموعة السادسة، بتصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم.
وافتتح لوكاكو التسجيل في الدقيقة 35 بعدما ارتقى عالياً ليحول كرة عرضية لعبها دودي لوكباكيو، الذي كان مصدر إزعاج لدفاع السويد منذ بداية المباراة، إلى داخل الشباك.
وعاقب المهاجم البلجيكي دفاع السويد مجدداً على سوء الرقابة، إذ استغل عرضية منخفضة لعبها لوكباكيو، ليهز الشباك من مسافة قريبة في بداية الشوط الثاني.
ونزل إبراهيموفيتش "41 عاماً" إلى أرض الملعب في الدقيقة 73، لتثير الجماهير ضجة تصم الآذان ترحيباً بعودة المهاجم إلى المنتخب بعد غياب دام طويلاً بسبب الإصابة.
لكن مشاركة لاعب ميلان لم تكن مؤثرة على مستوى النتيجة، إذ أن لوكاكو سجل الهدف الثالث في الدقيقة 83، ليمنح فريقه الفوز في أول مباراة يخوضها بقيادة المدرب الجديد دومينيكو تيديسكو.
المعروف أن خلافً حاداً نشب قبل سنوات بين لوكاكو وإبراهيموفيتش عندما كان الأول يلعب معاراً من تشيلسي الإنجليزي إلى إنترميلان قبل سنوات، قبل انتقاله بشكل نهائي، فيما كان إبرا ولا يزال يلعب في ميلان.

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