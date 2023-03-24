المغرب يتأهل لأمم أفريقيا وصلاح يعيد هيبة مصر

لوبومباشي(أ ف ب)

بات المغرب أول المتأهلين الى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 في كرة القدم المقررة في كوت ديفوار مطلع العام المقبل، مستغلاً تعادل مطارديه المباشرين جنوب أفريقيا وضيفتها ليبيريا 2-2 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الحادية عشرة للتصفيات المؤهلة.

وفرطت جنوب أفريقيا في فوز في المتناول عندما تقدمت على ضيفتها ليبيريا بهدفين نظيفين سجلهما مهاجم بيرنلي الإنجليزي لايل فوستر (11 من ركلة جزاء و22)، قبل أن يرد الضيوف بثنائية في الشوط الثاني عبر تونيا تايسديل (68) وتسديدة صاورخة رائعة بعيدة المدى لمحمّد سانجاريه (90+1).

تأهل المغرب الى النهائيات لضمانه أحد المركزين الأول والثاني من المجموعة التي تضم ثلاثة منتخبات فقط بعد استبعاد زيمبابوي من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بسبب تدخل الحكومة في شؤون الاتحاد المحلي.

ويتصدر المغرب المجموعة برصيد ست نقاط بفارق خمس نقاط أمام جنوب إفريقيا وليبيريا اللتين تلتقيان الثلاثاء المقبل في المغرب الذي اتخذته ليبيريا أرضًا بيتية لعدم اعتماد ملعبه الوطني غير المطابق لمعايير فيفا.

وبات من المستحيل ان يجمع كلا المنتخبين الجنوب افريقي والليبيري ست نقاط معاً، كونهما يلعبان وجهًا لوجه في الجولة الرابعة ويواجه كل منهما المغرب في الجولتين الاخيرتين وأقصى ما يمكن أن يبلغه أحدهما سبع نقاط في حال فوزه بالمباراتين المتبقيتين له، فيما سيصل كل منهما الى 5 نقاط في حال تعادلهما الثلاثاء وفوزهما على المغرب في الجولتين الخامسة والسادسة.

وأعاد نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح التوازن الى منتخب مصر، بقيادته إلى الفوز على ضيفته مالاوي 2-صفر على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة.

ومنح صلاح التقدم لمصر في الدقيقة 20 مستغلاً تمريرة من محمد حمدي، وأضاف مهاجم فولفسبورج الألماني عمر مرموش الهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج المنطقة ارتطمت بقدم أحد المدافعين وتابعها الحارس بيده داخل المرمى (45+1).

ويعود القائد صلاح إلى تشكيلة الفراعنة بعدما غاب عن الخسارة أمام إثيوبيا صفر-2 في الجولة الثانية، والتي كانت أحد الأسباب التي عجّلت بإقالة المدرب إيهاب جلال بعد شهرين من توليه المهمة وتعيين البرتغالي روي فيتوريا.

وانتزعت مصر صدارة المجموعة الرابعة مؤقتاً برصيد 6 نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام غينيا وإثيوبيا اللتين تلعبان لاحقًا.