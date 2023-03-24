من كاليفورينا إلى ميامي.. الوداع «عامل مشترك»

ميامي (أ ف ب)

ودّعت التونسية أُنس جابر، المصنفة خامسة عالمياً، دورة ميامي للألف في كرة المضرب من مباراتها الأولى، بخسارتها أمام الروسية فارفارا جراتشيفا (54) بنتيجة ساحقة 2-6، 2-6 في الدور الثاني، فيما عبر الروسي أندري روبليف السابع عالمياً إلى الدور الثالث.

بعد عام 2022 مميز شهد وصولها إلى نهائيين في البطولات الأربع الكبرى، بالإضافة إلى تحقيقها أول لقب في دورات الألف في مدريد، تستمر معاناة جابر في 2023.

استهلت العام في المركز الثاني في التصنيف العالمي، لكنها خرجت من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة وغابت بعدها عن الملاعب بسبب الإصابة حتى دورة إنديان ويلز للألف، عندما خرجت من الدور الثالث، لتخسر المركز الرابع في التصنيف وتتراجع للخامس مطلع الأسبوع الحالي.

وبعد الخيبة في كاليفورينا، أملت أن تحسن نتيجتها في الساحل الآخر من الولايات المتحدة في ميامي، لكنها خرجت من الامتحان الأول مع إعفاء المصنفين والمصنفات الأوائل من الدور الأول.

وثأرت جراتشيفا من جابر التي أسقطتها في الدور الـ 32 من دورة مدريد العام الماضي في طريق التونسية إلى لقبها الأول في دورات الألف.

لدى الرجال، تأهل روبليف إلى الدور الثالث بفوزه على الأميركي جاي جاي وولف الخمسين عالمياً 7-6 (7/3)، 6-4.

ويبحث روبليف عن لقب أول في العام الحالي بعد وصوله إلى نهائي دورة دبي، عندما سقط أمام مواطنه دانييل مدفيديف.

وتعرّض الروسي لكسر في الشوط الأول من المباراة وكان متأخراً معظم فترات المجموعة الأولى، قبل أن يرد الكسر في الوقت المناسب ليعادل 5-5 ويحسم لاحقاً شوط كسر التعادل.

وحمل روبليف الزخم معه إلى المجموعة الثانية، حيث كان كسر واحد للإرسال في الشوط السابع كافياً لحسم الأمور في صالحه.

كما تأهل الإيطالي يانيك سينر الحادي عشر بفوزه على الصربي لاسلو دييري (58) بنتيجة 6-4، 6-2 على أن يلعب مع البلغاري جريجو ديميتروف أو الألماني يان-لينارد شتروف.

وتأهل الكندي دينيس شابوفالوف إلى الدور الثالث على حساب الأرجنتيني جيدو بييا بصعوبة 6-3، 6-3، 6-3 والفنلندي إميل روسوفوري ضد الإسباني روبرتو باوتيستا أوجوت 6-4، 7-6 (7/5).